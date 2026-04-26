חיזבאללה מגביר את התקפותיו על ישראל למרות הפסקת האש. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מדובר בהפסקת אש פורמלית בלבד, וכי ארגון הטרור פועל ליצירת משוואת הרתעה חדשה

יוני בן מנחם | 26 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

חיזבאללה מנסה לפגוע במשא ומתן בין ישראל ללבנון | פרשנות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הורה אמש לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות של חיזבאללה בלבנון. כמה שעות לאחר מכן הודיע צה"ל כי תקף מבנים צבאיים ברחבי דרום לבנון ששימשו את ארגון הטרור.

חיזבאללה שיגר אתמול מספר כטב"מים ורקטות לעבר יישובי הצפון. לפי גורמים ביטחוניים בכירים, ארגון הטרור הפר כבר כ-20 פעמים את הפסקת האש הנוכחית. להערכתם, חיזבאללה מנסה באמצעות אותן פעולות לחבל במשא ומתן המדיני בין ישראל ללבנון, שהחל בוושינגטון, וזאת בתיאום עם איראן.

אותם גורמים מעריכים כי הלחימה בלבנון מסייעת לטהראן לקשור את הזירה הלבנונית למשא ומתן מול וושינגטון. מטרתה של איראן היא למעשה להשתמש בארגון הטרור כקלף – סוג של מנוף לחץ מול ארה"ב וישראל. זאת גם מול המצור הימי האמריקני וגם כראייה עתידית.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

