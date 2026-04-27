גורמים מדיניים בכירים מסרו כי המסר של הדרג המדיני לממשל האמריקני הוא כי מדובר בהזדמנות היסטורית להפלת המשטר האיראני, במיוחד לנוכח הסדקים שנחשפו בצמרת ההנהגה האיראנית

יוני בן מנחם | 27 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

המשא ומתן בין איראן לארה"ב עדיין במבוי סתום; בירושלים מנסים לשכנע את טראמפ לחדש את התקיפות | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ישראל פועלת לשכנע את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לחדש את התקיפות באיראן, במקביל להמשך המצור הימי, כדי למצות את המהלך שמטרתו להביא להפלת המשטר האיראני.

לדבריהם, הדרג המדיני בירושלים מנסה לשכנע את ממשל טראמפ כי מדובר בהזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ, לנוכח הבקיעים שנחשפו בצמרת האיראנית בעקבות המלחמה.

גורם ביטחוני בכיר אומר כי במצב הנוכחי נראה שפניו של טראמפ הן להשגת הסכם קבע עם המשטר האיראני הקיים. עם זאת, נכון לנקודת הזמן הנוכחית, מאמצי התיווך של פקיסטן לא צלחו, והמשא ומתן במבוי סתום. בישראל סבורים כי הסכם יהיה בגדר מתן חבל הצלה למשטר בטהראן – צעד שעלולות להיות לו השלכות שליליות על המזרח התיכון כולו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
הלחץ הכלכלי על איראן גובר; שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם | פרשנות

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב מגביר בהדרגה את הלחץ הכלכלי על איראן, במקביל להמשך היערכות אמריקנית לאפשרות של אופציה צבאית. מנגד, טהראן ממשיכה להתבצר בעמדותיה, תוך הימור כי הלחץ הפנימי בתוך ארה"ב יגבר

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023
חיזבאללה מנסה לפגוע במשא ומתן בין ישראל ללבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

חיזבאללה מגביר את התקפותיו על ישראל למרות הפסקת האש. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מדובר בהפסקת אש פורמלית בלבד, וכי ארגון הטרור פועל ליצירת משוואת הרתעה חדשה

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'
מתיחות שיא בין ארה"ב לאיראן לקראת אפשרות של חידוש הלחימה

יוני בן מנחם

לצד המשך המצור הימי על נמלי איראן, נשיא ארה"ב ממשיך לשמור על עמימות מכוונת ולהשאיר את איראן במצב של אי ודאות. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי ישנה אפשרות שאיראן תגיב בצעדים שעשויים להוביל להסלמה

טהראן, בירת איראן, 30 במאי 2026
מאבקי הכוח בצמרת האיראנית מעמידים בספק את יכולתה של טהראן לנהל מדיניות אחידה ועקבית | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי לאחר חיסול המנהיג העליון ח'מינאי, מוקד הכוח עבר למועצה העליונה לביטחון לאומי המורכבת מבכירים צבאיים ומדיניים

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 16 באפריל 2026 | צילום: ANNABELLE GORDON / AFP via Getty Images
המו"מ בין ארה"ב לאיראן חושף את הקרב על הסדר האזורי החדש | פרשנות

יוני בן מנחם

הפערים סביב תוכנית הגרעין, מיצרי הורמוז והזירה הלבנונית ממחישים כי המחלוקת האמיתית אינה טכנית, אלא נוגעת לשאלה מי יעצב את פני המזרח התיכון

מקור: Behrouz Mehri/AFP via Getty Images, Shutterstcok
מאחורי המכה באיראן: מה עדיין לא נפתר | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

בעומק המנהרות של איספהאן ונתנז עדיין חבוי האורניום המועשר שעל פי פרסומים, מספיק ליצירת 11 פצצות אטום. פרופ' יעקב נגל, לשעבר ראש המל״ל, מסביר בריאיון על השלכות הפסקת האש עם איראן, והאפשרויות להכרעה מלאה של האיום

