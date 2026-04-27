המשא ומתן בין איראן לארה"ב עדיין במבוי סתום; בירושלים מנסים לשכנע את טראמפ לחדש את התקיפות | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ישראל פועלת לשכנע את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לחדש את התקיפות באיראן, במקביל להמשך המצור הימי, כדי למצות את המהלך שמטרתו להביא להפלת המשטר האיראני.

לדבריהם, הדרג המדיני בירושלים מנסה לשכנע את ממשל טראמפ כי מדובר בהזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ, לנוכח הבקיעים שנחשפו בצמרת האיראנית בעקבות המלחמה.

גורם ביטחוני בכיר אומר כי במצב הנוכחי נראה שפניו של טראמפ הן להשגת הסכם קבע עם המשטר האיראני הקיים. עם זאת, נכון לנקודת הזמן הנוכחית, מאמצי התיווך של פקיסטן לא צלחו, והמשא ומתן במבוי סתום. בישראל סבורים כי הסכם יהיה בגדר מתן חבל הצלה למשטר בטהראן – צעד שעלולות להיות לו השלכות שליליות על המזרח התיכון כולו.