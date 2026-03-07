באיראן הותקפו הלילה אתרים צבאיים של המשטר; חיזבאללה טוען כי צה"ל הנחית כוחות בעומק לבנון | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 7 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
היום השמיני למבצע "שאגת הארי": נמשכות התקיפות באיראן ובלבנון
8:49 - דובר צה"ל: יותר מ-80 מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהראן ובמרחבים נוספים במרכז איראן.
במסגרת התקיפות הוטלו כ-230 חימושים לעבר מספר אתרים צבאיים של המשטר ובהם:
• האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה (׳אמאם חסין׳), ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס של משמרות המהפכה במסגרת מבצע ׳עם כלביא׳ ובתקופה האחרונה בפרט.
