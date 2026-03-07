כניסה
באיראן הותקפו הלילה אתרים צבאיים של המשטר; חיזבאללה טוען כי צה"ל הנחית כוחות בעומק לבנון | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 7 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

היום השמיני למבצע "שאגת הארי": נמשכות התקיפות באיראן ובלבנון

8:49 - דובר צה"ל: יותר מ-80 מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהראן ובמרחבים נוספים במרכז איראן.

במסגרת התקיפות הוטלו כ-230 חימושים לעבר מספר אתרים צבאיים של המשטר ובהם:

•⁠  ⁠האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה (׳אמאם חסין׳),  ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס של משמרות המהפכה במסגרת מבצע ׳עם כלביא׳ ובתקופה האחרונה בפרט.

תיעוד של תקיפה ישראלית בשדה התעופה מהראבאד בטהרן

תיעוד של תקיפה ישראלית בשדה התעופה מהראבאד בטהרן, 7 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

