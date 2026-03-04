דיווח: ה-CIA פועל לחימוש כוחות כורדיים כדי להצית "חזית פנימית" נגד המשטר באיראן

רשת CNN דיווחה הלילה כי ה-CIA פועל לקדם תוכנית לחימוש כוחות כורדיים, במטרה לעודד התקוממות עממית באיראן ולהגביר את הלחץ על המשטר מבפנים – הדיווח מתבסס על מספר מקורות המעורים בפרטים. לפי שעה, אין לכך אישור רשמי.

על פי הדיווח, בשבועות האחרונים מקיים ממשל טראמפ דיונים עם קבוצות אופוזיציה איראניות ועם מנהיגים כורדיים בעיראק סביב האפשרות להעניק להן תמיכה צבאית. ברקע עומדת הערכה כי לקבוצות כורדיות-איראניות חמושות יש "אלפי לוחמים" הפועלים לאורך גבול עיראק-איראן, בעיקר בשטח כורדיסטן העיראקית – מה שעשוי להפוך את האזור לבסיס יציאה לפעילות קרקעית במערב איראן.