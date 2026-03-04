כניסה
לפי רשת CNN, ממשל טראמפ דן עם קבוצות אופוזיציה ומנהיגים כורדיים בעיראק באפשרות לתמיכה צבאית שתעודד עימותים עם כוחות הביטחון בגבול – בתקווה להצית מחאה רחבה בתוך איראן

דורון פסקין | 4 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: ה-CIA פועל לחימוש כוחות כורדיים כדי להצית "חזית פנימית" נגד המשטר באיראן

רשת CNN דיווחה הלילה כי ה-CIA פועל לקדם תוכנית לחימוש כוחות כורדיים, במטרה לעודד התקוממות עממית באיראן ולהגביר את הלחץ על המשטר מבפנים – הדיווח מתבסס על מספר מקורות המעורים בפרטים. לפי שעה, אין לכך אישור רשמי.

על פי הדיווח, בשבועות האחרונים מקיים ממשל טראמפ דיונים עם קבוצות אופוזיציה איראניות ועם מנהיגים כורדיים בעיראק סביב האפשרות להעניק להן תמיכה צבאית. ברקע עומדת הערכה כי לקבוצות כורדיות-איראניות חמושות יש "אלפי לוחמים" הפועלים לאורך גבול עיראק-איראן, בעיקר בשטח כורדיסטן העיראקית – מה שעשוי להפוך את האזור לבסיס יציאה לפעילות קרקעית במערב איראן.

לפי CNN, כמה מהקבוצות הכורדיות פרסמו בימים האחרונים הצהרות פומביות המרמזות על פעולה קרובה, ואף קראו לכוחות איראניים לערוק משורות המשטר.

כוחות ה-KDPI במהלך אימון, 11 בפברואר 2023

כוחות ה-KDPI במהלך אימון, 11 בפברואר 2023 | צילום: KEIWAN FATEHI/Middle East Images/AFP via Getty Images

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת' על איראן: "רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם"

אורן שלום

מזכיר המלחמה האמריקני אמר במסיבת עיתונאים בפנטגון כי "האיראניים גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת". על ישראל אמר: "להילחם כתף אל כתף עם בעלת ברית כה מוכשרת זה מכפיל כוח אמיתי ורוח רעננה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 24 בפברואר 2026
ישראל חיסלה את רחמאן מקדם שעמד מאחורי ניסיון התנקשות בטראמפ

יוני בן מנחם

מקדם כיהן בתפקיד ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה. גורמים בכירים בישראל מציינים כי ניסיון ההתנקשות היה ב-2024, לפני בחירתו של טראמפ לתפקיד

ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה"
ספינת מלחמה איראנית טבעה מול חופי סרי לנקה

דורון פסקין

שר החוץ של סרי לנקה הודיע כי חולצו 30 מלחים מהספינה, לא ברור מה עלה בגורלם של 150 נוספים. הספינה, "איריס דנה", נחשבת לאחת הספינות המודרניות יחסית בצי האיראני

תקיפה ישראלית בביירות, 4 במרץ 2026
צה"ל הוציא אזהרת פינוי לכל דרום לבנון

צוות מגזין אפוק

מטוס F-35 ישראלי הפיל מטוס קרב איראני בשמי טהראן; שר הביטחון: "כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני יהיה יעד לחיסול" | דיווח מתעדכן

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של עלי ח'מינאי, 1 במאי 2017
הערכה בישראל: מוג'תבא ח'מינאי צפוי להיבחר למנהיג העליון הבא של איראן

יוני בן מנחם

על רקע דיווח לא מאומת באיראן כי בנו של ח'מינאי ימונה ליורשו, במערכת הביטחון מעריכים כי זאת אכן ההחלטה שהתקבלה באיראן. לדבריהם – מטרת ההחלטה היא לשדר המשכיות ורציפות שלטונית

דובר צה"ל: "השמדנו מפקדת גרעין איראנית חשאית"

אורן שלום

תא"ל אפי דפרין אמר בהצהרה שנשא כי "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". הוא הוסיף: "בוחנים את תוצאות התקיפה על כינוס מועצת המומחים"

