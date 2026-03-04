הגסת' על איראן: "רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם"

"אמריקה מנצחת באופן מכריע, הרסני וללא רחמים", אמר הגסת' בפתח דבריו. "זה עדיין מאוד מוקדם, וכפי שהנשיא טראמפ אמר, ניקח את כל הזמן שנצטרך כדי לוודא שנצליח".

לדבריו, "אנחנו רק ארבעה ימים בתוך זה, והתוצאות היו מדהימות. היסטוריות, באמת. רק ארה"ב של אמריקה יכלה להוביל זאת, רק אנחנו. אבל כשמוסיפים את צה"ל, כוח בעל יכולת הרסנית אדירה, השילוב הזה הוא הרס מוחלט עבור יריבינו האיראנים האסלאמיסטים הקיצוניים. הם גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת. רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם".