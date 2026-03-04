כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מזכיר המלחמה האמריקני אמר במסיבת עיתונאים בפנטגון כי "האיראניים גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת". על ישראל אמר: "להילחם כתף אל כתף עם בעלת ברית כה מוכשרת זה מכפיל כוח אמיתי ורוח רעננה"

אורן שלום | 4 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

הגסת' על איראן: "רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם"

"אמריקה מנצחת באופן מכריע, הרסני וללא רחמים", אמר הגסת' בפתח דבריו. "זה עדיין מאוד מוקדם, וכפי שהנשיא טראמפ אמר, ניקח את כל הזמן שנצטרך כדי לוודא שנצליח".

לדבריו, "אנחנו רק ארבעה ימים בתוך זה, והתוצאות היו מדהימות. היסטוריות, באמת. רק ארה"ב של אמריקה יכלה להוביל זאת, רק אנחנו. אבל כשמוסיפים את צה"ל, כוח בעל יכולת הרסנית אדירה, השילוב הזה הוא הרס מוחלט עבור יריבינו האיראנים האסלאמיסטים הקיצוניים. הם גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת. רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם".

הוא ציין כי "החל מאמש, ובתוך כמה ימים, בתוך פחות משבוע, שני חילות האוויר החזקים בעולם השיגו שליטה מלאה בשמי איראן – מרחב אווירי ללא כל התנגדות. אני מקווה שכל מי שצופה מבין מה משמעות שליטה מלאה במרחב אווירי ללא התנגדות. המשמעות היא שנטוס כל היום, כל הלילה, יום ולילה. נמצא, נזהה ונחסל את הטילים ואת התשתית התעשייתית הביטחונית של הצבא האיראני, נמצא ונאתר את המנהיגים שלהם ואת המפקדים הצבאיים שלהם. נטוס מעל טהראן, מעל איראן, מעל הבירה שלהם, מעל משמרות המהפכה, בזמן שהמנהיגים האיראנים יסתכלו למעלה ויראו רק כוח אווירי אמריקני וישראלי – כל דקה, כל יום, עד שנחליט שזה נגמר. ואיראן לא תוכל לעשות דבר בנידון. מטוסי B2, B52, B1, רחפני פרדטור, מטוסי קרב – שולטים בשמים, בוחרים מטרות, מוות והרס מהשמיים לאורך כל היום".

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 24 בפברואר 2026
ישראל חיסלה את רחמאן מקדם שעמד מאחורי ניסיון התנקשות בטראמפ

יוני בן מנחם

מקדם כיהן בתפקיד ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה. גורמים בכירים בישראל מציינים כי ניסיון ההתנקשות היה ב-2024, לפני בחירתו של טראמפ לתפקיד

ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה"
ספינת מלחמה איראנית טבעה מול חופי סרי לנקה

דורון פסקין

שר החוץ של סרי לנקה הודיע כי חולצו 30 מלחים מהספינה, לא ברור מה עלה בגורלם של 150 נוספים. הספינה, "איריס דנה", נחשבת לאחת הספינות המודרניות יחסית בצי האיראני

תקיפה ישראלית בביירות, 4 במרץ 2026
צה"ל הוציא אזהרת פינוי לכל דרום לבנון

צוות מגזין אפוק

מטוס F-35 ישראלי הפיל מטוס קרב ישראלי בשמי טהראן; שר הביטחון: "כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני יהיה יעד לחיסול" | דיווח מתעדכן

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של עלי ח'מינאי, 1 במאי 2017
הערכה בישראל: מוג'תבא ח'מינאי צפוי להיבחר למנהיג העליון הבא של איראן

יוני בן מנחם

על רקע דיווח לא מאומת באיראן כי בנו של ח'מינאי ימונה ליורשו, במערכת הביטחון מעריכים כי זאת אכן ההחלטה שהתקבלה באיראן. לדבריהם – מטרת ההחלטה היא לשדר המשכיות ורציפות שלטונית

דובר צה"ל: "השמדנו מפקדת גרעין איראנית חשאית"

אורן שלום

תא"ל אפי דפרין אמר בהצהרה שנשא כי "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". הוא הוסיף: "בוחנים את תוצאות התקיפה על כינוס מועצת המומחים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום
טראמפ: "ננתק את כל הסחר עם ספרד. אנחנו לא רוצים שום דבר איתם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלר גרמניה וסיפר כי ספרד סירבה לאפשר לצבא האמריקני לנחות בבסיסים שבשטחה. על איראן אמר: "אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים"

שתפו: