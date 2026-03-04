מזכיר המלחמה האמריקני אמר במסיבת עיתונאים בפנטגון כי "האיראניים גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת". על ישראל אמר: "להילחם כתף אל כתף עם בעלת ברית כה מוכשרת זה מכפיל כוח אמיתי ורוח רעננה"
הגסת' על איראן: "רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם"
"אמריקה מנצחת באופן מכריע, הרסני וללא רחמים", אמר הגסת' בפתח דבריו. "זה עדיין מאוד מוקדם, וכפי שהנשיא טראמפ אמר, ניקח את כל הזמן שנצטרך כדי לוודא שנצליח".
לדבריו, "אנחנו רק ארבעה ימים בתוך זה, והתוצאות היו מדהימות. היסטוריות, באמת. רק ארה"ב של אמריקה יכלה להוביל זאת, רק אנחנו. אבל כשמוסיפים את צה"ל, כוח בעל יכולת הרסנית אדירה, השילוב הזה הוא הרס מוחלט עבור יריבינו האיראנים האסלאמיסטים הקיצוניים. הם גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת. רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם".
הוא ציין כי "החל מאמש, ובתוך כמה ימים, בתוך פחות משבוע, שני חילות האוויר החזקים בעולם השיגו שליטה מלאה בשמי איראן – מרחב אווירי ללא כל התנגדות. אני מקווה שכל מי שצופה מבין מה משמעות שליטה מלאה במרחב אווירי ללא התנגדות. המשמעות היא שנטוס כל היום, כל הלילה, יום ולילה. נמצא, נזהה ונחסל את הטילים ואת התשתית התעשייתית הביטחונית של הצבא האיראני, נמצא ונאתר את המנהיגים שלהם ואת המפקדים הצבאיים שלהם. נטוס מעל טהראן, מעל איראן, מעל הבירה שלהם, מעל משמרות המהפכה, בזמן שהמנהיגים האיראנים יסתכלו למעלה ויראו רק כוח אווירי אמריקני וישראלי – כל דקה, כל יום, עד שנחליט שזה נגמר. ואיראן לא תוכל לעשות דבר בנידון. מטוסי B2, B52, B1, רחפני פרדטור, מטוסי קרב – שולטים בשמים, בוחרים מטרות, מוות והרס מהשמיים לאורך כל היום".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו