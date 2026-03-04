ספינת מלחמה איראנית טבעה מול חופי סרי לנקה

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלר גרמניה וסיפר כי ספרד סירבה לאפשר לצבא האמריקני לנחות בבסיסים שבשטחה. על איראן אמר: "אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים"