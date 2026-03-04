שר החוץ של סרי לנקה הודיע כי חולצו 30 מלחים מהספינה, לא ברור מה עלה בגורלם של 150 נוספים. הספינה, "איריס דנה", נחשבת לאחת הספינות המודרניות יחסית בצי האיראני
דורון פסקין | 4 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
ספינת מלחמה איראנית טבעה מול חופי סרי לנקה
ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה" – פריגטה שעל סיפונה משרתים כ-180 אנשי צוות – טבעה הבוקר באוקיינוס ההודי, סמוך למים הטריטוריאליים של סרי לנקה.
שר החוץ של סרי לנקה, ויג'יתה הראת', מסר כי כוחות ההצלה המקומיים הצליחו לחלץ 30 מלחים מהספינה הטובעת. המלחים הפצועים פונו לבית החולים המרכזי בעיר גאלה שבדרום האי, שהוכנס למצב כוננות מיוחד לקליטת המפונים.
על פי דיווחים בכלי תקשורת בין-לאומיים, בהם סוכנות הידיעות הצרפתית AFP והעיתון הסעודי אל-ערבייה, הפריגטה שידרה קריאת מצוקה זמן קצר לפני שטבעה. בתגובה שיגר חיל הים של סרי לנקה שני כלי שיט ומטוס סיור לאזור במטרה לבצע פעולות חילוץ.
