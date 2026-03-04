כניסה
שר החוץ של סרי לנקה הודיע כי חולצו 30 מלחים מהספינה, לא ברור מה עלה בגורלם של 150 נוספים. הספינה, "איריס דנה", נחשבת לאחת הספינות המודרניות יחסית בצי האיראני

דורון פסקין | 4 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

ספינת מלחמה איראנית טבעה מול חופי סרי לנקה

ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה" – פריגטה שעל סיפונה משרתים כ-180 אנשי צוות – טבעה הבוקר באוקיינוס ההודי, סמוך למים הטריטוריאליים של סרי לנקה.

שר החוץ של סרי לנקה, ויג'יתה הראת', מסר כי כוחות ההצלה המקומיים הצליחו לחלץ 30 מלחים מהספינה הטובעת. המלחים הפצועים פונו לבית החולים המרכזי בעיר גאלה שבדרום האי, שהוכנס למצב כוננות מיוחד לקליטת המפונים.

על פי דיווחים בכלי תקשורת בין-לאומיים, בהם סוכנות הידיעות הצרפתית AFP והעיתון הסעודי אל-ערבייה, הפריגטה שידרה קריאת מצוקה זמן קצר לפני שטבעה. בתגובה שיגר חיל הים של סרי לנקה שני כלי שיט ומטוס סיור לאזור במטרה לבצע פעולות חילוץ.

ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה"

ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה" | שימוש לפי סעיף 27א'

תקיפה ישראלית בביירות, 4 במרץ 2026
מטוס F-35 ישראלי הפיל מטוס קרב איראני מעל שמי טהראן

צוות מגזין אפוק

שר הביטחון: "כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני יהיה יעד לחיסול"; מעל 250 מטרות הותקפו עד כה בלבנון | דיווח מתעדכן

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של עלי ח'מינאי, 1 במאי 2017
הערכה בישראל: מוג'תבא ח'מינאי צפוי להיבחר למנהיג העליון הבא של איראן

יוני בן מנחם

על רקע דיווח לא מאומת באיראן כי בנו של ח'מינאי ימונה ליורשו, במערכת הביטחון מעריכים כי זאת אכן ההחלטה שהתקבלה באיראן. לדבריהם – מטרת ההחלטה היא לשדר המשכיות ורציפות שלטונית

דובר צה"ל: "השמדנו מפקדת גרעין איראנית חשאית"

אורן שלום

תא"ל אפי דפרין אמר בהצהרה שנשא כי "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". הוא הוסיף: "בוחנים את תוצאות התקיפה על כינוס מועצת המומחים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום
טראמפ: "ננתק את כל הסחר עם ספרד. אנחנו לא רוצים שום דבר איתם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלר גרמניה וסיפר כי ספרד סירבה לאפשר לצבא האמריקני לנחות בבסיסים שבשטחה. על איראן אמר: "אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים"

בניין המועצה שהותקף בקום
בכירים בישראל: בניין מועצת המומחים הותקף בזמן הליך ההצבעה על בחירת מחליף לח'מינאי

יוני בן מנחם

בשלב זה עדיין לא ידועות תוצאות התקיפה. על פי החוקה האיראנית, המועצה, שכוללת 88 חברים, אחראית על מציאת יורש למנהיג העליון

המשחתת HMS Duncan הבריטית, 2 באוקטובר 2024
דיווח: בריטניה מתכננת לשלוח ספינת מלחמה להגן על בסיסה בקפריסין

דורון פסקין

לפי עיתון "הטיימס" הבריטי, נשקלת האפשרות לשלוח את המשחתת HMS Duncan הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם. בקפריסין דווח כי צרפת עשויה לשלוח מערכות הגנה לקפריסין

