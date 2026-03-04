כניסה
על רקע דיווח לא מאומת באיראן כי בנו של ח'מינאי ימונה ליורשו, במערכת הביטחון מעריכים כי זאת אכן ההחלטה שהתקבלה באיראן. לדבריהם – מטרת ההחלטה היא לשדר המשכיות ורציפות שלטונית

יוני בן מנחם | 4 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

הערכה בישראל: מוג'תבא ח'מינאי צפוי להיבחר למנהיג העליון הבא של איראן

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי "מועצת המומחים" באיראן בחרה אתמול במוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, לתפקיד המנהיג העליון החדש של איראן. גם אתר האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל" דיווח כי זאת הייתה החלטת המועצה. עם זאת, עדיין אין לכך אישור רשמי.

לדברי אותם גורמים, ההחלטה הייתה צפויה: מועצת המומחים החליטה להמשיך בקו של עלי ח'מינאי, אשר הכשיר במשך שנים את בנו להיות יורשו, כדי להקרין המשכיות ורציפות שלטונית כלפי פנים וכלפי חוץ – חרף התקיפות והלחץ מצד ארה"ב וישראל.

להערכתם, ייתכן שההחלטה תפורסם כבר הבוקר, אך ייתכן גם שהודעתה תידחה, מחשש שמוג'תבא יהפוך ליעד לחיסול מצד ישראל וארה"ב.

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של עלי ח'מינאי, 1 במאי 2017

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של עלי ח'מינאי, 1 במאי 2017 | צילום: Mahmoud Hosseini

תקיפה ישראלית בביירות, 4 במרץ 2026
שר הביטחון: "כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני יהיה יעד חד משמעי לחיסול"

צוות מגזין אפוק

צה"ל תוקף בביירות; אלוף פיקוד הצפון: תקפנו כ-250 מטרות עד כה בלבנון | דיווח מתעדכן

דובר צה"ל: "השמדנו מפקדת גרעין איראנית חשאית"

אורן שלום

תא"ל אפי דפרין אמר בהצהרה שנשא כי "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". הוא הוסיף: "בוחנים את תוצאות התקיפה על כינוס מועצת המומחים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום
טראמפ: "ננתק את כל הסחר עם ספרד. אנחנו לא רוצים שום דבר איתם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלר גרמניה וסיפר כי ספרד סירבה לאפשר לצבא האמריקני לנחות בבסיסים שבשטחה. על איראן אמר: "אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים"

בניין המועצה שהותקף בקום
בכירים בישראל: בניין מועצת המומחים הותקף בזמן הליך ההצבעה על בחירת מחליף לח'מינאי

יוני בן מנחם

בשלב זה עדיין לא ידועות תוצאות התקיפה. על פי החוקה האיראנית, המועצה, שכוללת 88 חברים, אחראית על מציאת יורש למנהיג העליון

המשחתת HMS Duncan הבריטית, 2 באוקטובר 2024
דיווח: בריטניה מתכננת לשלוח ספינת מלחמה להגן על בסיסה בקפריסין

דורון פסקין

לפי עיתון "הטיימס" הבריטי, נשקלת האפשרות לשלוח את המשחתת HMS Duncan הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם. בקפריסין דווח כי צרפת עשויה לשלוח מערכות הגנה לקפריסין

כוחות צה"ל בגבול עם לבנון
שר הביטחון: "אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון"

אורן שלום

כוחות צה"ל פתחו במהלך להרחבת שכבת ההגנה על יישובי הצפון

