הערכה בישראל: מוג'תבא ח'מינאי צפוי להיבחר למנהיג העליון הבא של איראן

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי "מועצת המומחים" באיראן בחרה אתמול במוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, לתפקיד המנהיג העליון החדש של איראן. גם אתר האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל" דיווח כי זאת הייתה החלטת המועצה. עם זאת, עדיין אין לכך אישור רשמי.

לדברי אותם גורמים, ההחלטה הייתה צפויה: מועצת המומחים החליטה להמשיך בקו של עלי ח'מינאי, אשר הכשיר במשך שנים את בנו להיות יורשו, כדי להקרין המשכיות ורציפות שלטונית כלפי פנים וכלפי חוץ – חרף התקיפות והלחץ מצד ארה"ב וישראל.