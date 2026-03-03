לפי עיתון "הטיימס" הבריטי, נשקלת האפשרות לשלוח את המשחתת HMS Duncan הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם. בקפריסין דווח כי צרפת עשויה לשלוח מערכות הגנה לקפריסין
דורון פסקין | 3 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: בריטניה מתכננת לשלוח ספינת מלחמה להגן על בסיסה בקפריסין
עיתון "הטיימס" הבריטי דיווח היום כי בריטניה מתכננת לשלוח ספינת מלחמה כדי להגן על בסיס חיל האוויר המלכותי שלה, אקרוטירי, הנמצא בקפריסין, מפני התקפות איראניות.
לפי הדיווח, המתבסס על שלושה מקורות, שר ההגנה הבריטי, ג'ון הילי, קיים היום פגישה עם בכירים בצבא, במהלכה דנו בשליחת המשחתת HMS Duncan לאזור.
