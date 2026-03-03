דיווח: בריטניה מתכננת לשלוח ספינת מלחמה להגן על בסיסה בקפריסין

רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב בנוגע ללחימה באיראן. בריאיון נוסף לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי אינו שולל שליחת כוחות קרקעיים לאיראן "אם יהיה בכך צורך"