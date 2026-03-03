כניסה
כוחות צה"ל פתחו במהלך להרחבת שכבת ההגנה על יישובי הצפון

אורן שלום | 3 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: "אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון"

צה"ל הודיע הבוקר כי החל במהלך להרחבת שכבת ההגנה הקרקעית על יישובי הצפון בשטח דרום לבנון.

עם סיום המערכה הקודמת בלבנון, התבסס צה"ל בחמש נקודות בדרום המדינה כדי לחזק את ההגנה על היישובים הסמוכים לגבול. כעת מדובר במהלך שירחיב את השליטה הקיימת בשטח.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס להחלטה וציין כי "כדי למנוע אפשרות ירי בכינון ישיר על היישובים הישראלים, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואני, אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון ולהגן משם על יישובי הגבול. הבטחנו ביטחון ליישובי הגליל וכך נעשה".

כוחות צה"ל בגבול עם לבנון

כוחות צה"ל בגבול עם לבנון | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפגזות צה״ל על מבנה בית הדפוס וההוצאה לאור "דאר אל-חצ'ארה אל-אסלאמיה" (בית התרבות האסלאמית) בביירות
חיל האוויר תוקף באיראן ובלבנון במקביל; חוסל בכיר בכוח קודס

צוות מגזין אפוק

חיל האוויר יירט לפנות בוקר שני כטב"מים שחצו מלבנון, עדיין לא ברור מהיכן הם שוגרו; בסעודיה דווח כי השגרירות האמריקנית בריאד הותקפה | דיווח מתעדכן

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "עוד לא התחלנו אפילו להכות בהם חזק. הגל הגדול באמת מגיע בקרוב"

אורן שלום

רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב בנוגע ללחימה באיראן. בריאיון נוסף לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי אינו שולל שליחת כוחות קרקעיים לאיראן "אם יהיה בכך צורך"

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת' על ישראל: "שותפים בעלי יכולת הם שותפים טובים; בניגוד לרבות מבעלות הברית המסורתיות שלנו"

אורן שלום

מזכיר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים למבצע המשותף באיראן: "אמריקה הוציאה לפועל את המבצע האווירי הקטלני בהיסטוריה"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025
ממשלת לבנון הודיעה על איסור הפעילות הצבאית של חיזבאללה

דורון פסקין

בהודעה שפרסם ראש הממשלה, נוואף סלאם, לאחר ישיבת הממשלה, נקבעו מספר סעיפים המשנים את המדיניות שהייתה נהוגה בלבנון. בין היתר, כוחות הביטחון והצבא הונחו לעצור כל אדם שינסה לבצע ירי רקטות או שיגור כטב"מים משטח לבנון

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
ביקורת חריפה בלבנון נגד חיזבאללה: "מעשה לא אחראי ומחשיד"

דורון פסקין

המתקפה שביצע הלילה חיזבאללה נגד ישראל והתגובה הישראלית שבאה בעקבותיה מעוררות ביקורת גוברת במערכת הפוליטית כלפי ארגון הטרור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר, בישיבה משותפת
בכירים בירושלים: יש אור ירוק מטראמפ למערכה רחבה נגד חיזבאללה; הדרג המדיני יכריע

יוני בן מנחם

לאחר שארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי מבצע בלבנון תוכנן כבר לפני כחודשיים, אך נדחה בשל המצב מול איראן. בשלב זה עדיין לא ברור באיזה היקף החליט חיזבאללה לפעול והאם מדובר במתקפה נקודתית

