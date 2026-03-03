שר הביטחון: "אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון"
צה"ל הודיע הבוקר כי החל במהלך להרחבת שכבת ההגנה הקרקעית על יישובי הצפון בשטח דרום לבנון.
עם סיום המערכה הקודמת בלבנון, התבסס צה"ל בחמש נקודות בדרום המדינה כדי לחזק את ההגנה על היישובים הסמוכים לגבול. כעת מדובר במהלך שירחיב את השליטה הקיימת בשטח.
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס להחלטה וציין כי "כדי למנוע אפשרות ירי בכינון ישיר על היישובים הישראלים, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואני, אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון ולהגן משם על יישובי הגבול. הבטחנו ביטחון ליישובי הגליל וכך נעשה".
