כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חיל האוויר יירט לפנות בוקר שני כטב"מים שחצו מלבנון, עדיין לא ברור מהיכן הם שוגרו; בסעודיה דווח כי השגרירות האמריקנית בריאד הותקפה | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 3 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

חיל האוויר תוקף באיראן ובלבנון במקביל; חיזבאללה ירה שוב לעבר ישראל

7:53 - רגע תקיפת מטוסי חיל האוויר הבוקר את מבנה בית הדפוס וההוצאה לאור "דאר אל-חצ'ארה אל-אסלאמיה" (בית התרבות האסלאמית) בחארת חריכ, שבלב רובע הדאחייה בביירות.

כלפי חוץ​ מדובר במוסד תרבותי-דתי, אולם בפועל "בית התרבות" מהווה חלק מהמערך הארגוני של חיזבאללה. לפי מקורות גלויים, ההוצאה מתמחה בהדפסת ספרות דתית-שיעית, תרגומים של כתבי ח'ומייני וח'מינאי וספרות העוסקת ב"התנגדות" (אל-מוקאומה).

נוסף על כך, במקום מודפסים חומרי לימוד עבור מוסדות החינוך המזוהים עם חיזבאללה, ובהם רשת בתי הספר "אל-מהדי", וכן עבור תנועות הנוער של הארגון.

הפגזות צה״ל על מבנה בית הדפוס וההוצאה לאור "דאר אל-חצ'ארה אל-אסלאמיה" (בית התרבות האסלאמית) בביירות

הפגזות צה״ל על מבנה בית הדפוס וההוצאה לאור "דאר אל-חצ'ארה אל-אסלאמיה" (בית התרבות האסלאמית) בביירות, 3 במרץ 2026 | צילום: FADEL itani / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "עוד לא התחלנו אפילו להכות בהם חזק. הגל הגדול באמת מגיע בקרוב"

אורן שלום

רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב בנוגע ללחימה באיראן. בריאיון נוסף לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי אינו שולל שליחת כוחות קרקעיים לאיראן "אם יהיה בכך צורך"

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת' על ישראל: "שותפים בעלי יכולת הם שותפים טובים; בניגוד לרבות מבעלות הברית המסורתיות שלנו"

אורן שלום

מזכיר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים למבצע המשותף באיראן: "אמריקה הוציאה לפועל את המבצע האווירי הקטלני בהיסטוריה"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025
ממשלת לבנון הודיעה על איסור הפעילות הצבאית של חיזבאללה

דורון פסקין

בהודעה שפרסם ראש הממשלה, נוואף סלאם, לאחר ישיבת הממשלה, נקבעו מספר סעיפים המשנים את המדיניות שהייתה נהוגה בלבנון. בין היתר, כוחות הביטחון והצבא הונחו לעצור כל אדם שינסה לבצע ירי רקטות או שיגור כטב"מים משטח לבנון

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
ביקורת חריפה בלבנון נגד חיזבאללה: "מעשה לא אחראי ומחשיד"

דורון פסקין

המתקפה שביצע הלילה חיזבאללה נגד ישראל והתגובה הישראלית שבאה בעקבותיה מעוררות ביקורת גוברת במערכת הפוליטית כלפי ארגון הטרור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר, בישיבה משותפת
בכירים בירושלים: יש אור ירוק מטראמפ למערכה רחבה נגד חיזבאללה; הדרג המדיני יכריע

יוני בן מנחם

לאחר שארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי מבצע בלבנון תוכנן כבר לפני כחודשיים, אך נדחה בשל המצב מול איראן. בשלב זה עדיין לא ברור באיזה היקף החליט חיזבאללה לפעול והאם מדובר במתקפה נקודתית

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 2 במרץ 2026
הרמטכ"ל: צה"ל לא יסיים את המערכה לפני שיוסר האיום מלבנון; גל תקיפות ישראליות בטהראן ובביירות

צוות מגזין אפוק

צה"ל חיסל את אחראי מטה ההגנה של מטה המודיעין בחיזבאללה; חייל אמריקני נוסף נהרג | דיווח מתעדכן

שתפו: