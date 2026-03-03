חיל האוויר יירט לפנות בוקר שני כטב"מים שחצו מלבנון, עדיין לא ברור מהיכן הם שוגרו; בסעודיה דווח כי השגרירות האמריקנית בריאד הותקפה | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 3 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
חיל האוויר תוקף באיראן ובלבנון במקביל; חיזבאללה ירה שוב לעבר ישראל
7:53 - רגע תקיפת מטוסי חיל האוויר הבוקר את מבנה בית הדפוס וההוצאה לאור "דאר אל-חצ'ארה אל-אסלאמיה" (בית התרבות האסלאמית) בחארת חריכ, שבלב רובע הדאחייה בביירות.
כלפי חוץ מדובר במוסד תרבותי-דתי, אולם בפועל "בית התרבות" מהווה חלק מהמערך הארגוני של חיזבאללה. לפי מקורות גלויים, ההוצאה מתמחה בהדפסת ספרות דתית-שיעית, תרגומים של כתבי ח'ומייני וח'מינאי וספרות העוסקת ב"התנגדות" (אל-מוקאומה).
נוסף על כך, במקום מודפסים חומרי לימוד עבור מוסדות החינוך המזוהים עם חיזבאללה, ובהם רשת בתי הספר "אל-מהדי", וכן עבור תנועות הנוער של הארגון.
