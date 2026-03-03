חיל האוויר תוקף באיראן ובלבנון במקביל; חיזבאללה ירה שוב לעבר ישראל

לאחר שארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי מבצע בלבנון תוכנן כבר לפני כחודשיים, אך נדחה בשל המצב מול איראן. בשלב זה עדיין לא ברור באיזה היקף החליט חיזבאללה לפעול והאם מדובר במתקפה נקודתית