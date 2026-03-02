רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב בנוגע ללחימה באיראן. בריאיון נוסף לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי אינו שולל שליחת כוחות קרקעיים לאיראן "אם יהיה בכך צורך"
טראמפ: "עוד לא התחלנו אפילו להכות בהם חזק. הגל הגדול באמת מגיע בקרוב"
רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע ללחימה באיראן.
"אני חושב שזה הולך מצוין. זה מאוד עוצמתי. יש לנו את הצבא הטוב בעולם ואנחנו משתמשים בו", ציין טראמפ. בנוגע למשך המבצע אמר טראמפ: "אני לא רוצה לראות את זה נמשך יותר מדי זמן. תמיד חשבתי שזה יהיה ארבעה שבועות, ואנחנו קצת מקדימים את לוח הזמנים".
כשנשאל האם ארה"ב עושה מעבר לתקיפה הצבאית כדי לסייע לעם האיראני להשיב לעצמו את השליטה במדינה, השיב טראמפ: "אנחנו בהחלט עושים זאת. אבל כרגע אנחנו רוצים שכולם יישארו בתוך הבית. זה לא בטוח בחוץ".
