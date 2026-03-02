טראמפ: "עוד לא התחלנו אפילו להכות בהם חזק. הגל הגדול באמת מגיע בקרוב"

רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע ללחימה באיראן.

"אני חושב שזה הולך מצוין. זה מאוד עוצמתי. יש לנו את הצבא הטוב בעולם ואנחנו משתמשים בו", ציין טראמפ. בנוגע למשך המבצע אמר טראמפ: "אני לא רוצה לראות את זה נמשך יותר מדי זמן. תמיד חשבתי שזה יהיה ארבעה שבועות, ואנחנו קצת מקדימים את לוח הזמנים".