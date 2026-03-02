כניסה
רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב בנוגע ללחימה באיראן. בריאיון נוסף לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי אינו שולל שליחת כוחות קרקעיים לאיראן "אם יהיה בכך צורך"

אורן שלום | 2 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "עוד לא התחלנו אפילו להכות בהם חזק. הגל הגדול באמת מגיע בקרוב"

רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע ללחימה באיראן.

"אני חושב שזה הולך מצוין. זה מאוד עוצמתי. יש לנו את הצבא הטוב בעולם ואנחנו משתמשים בו", ציין טראמפ. בנוגע למשך המבצע אמר טראמפ: "אני לא רוצה לראות את זה נמשך יותר מדי זמן. תמיד חשבתי שזה יהיה ארבעה שבועות, ואנחנו קצת מקדימים את לוח הזמנים".

כשנשאל האם ארה"ב עושה מעבר לתקיפה הצבאית כדי לסייע לעם האיראני להשיב לעצמו את השליטה במדינה, השיב טראמפ: "אנחנו בהחלט עושים זאת. אבל כרגע אנחנו רוצים שכולם יישארו בתוך הבית. זה לא בטוח בחוץ".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת' על ישראל: "שותפים בעלי יכולת הם שותפים טובים; בניגוד לרבות מבעלות הברית המסורתיות שלנו"

אורן שלום

מזכיר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים למבצע המשותף באיראן: "אמריקה הוציאה לפועל את המבצע האווירי הקטלני בהיסטוריה"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025
ממשלת לבנון הודיעה על איסור הפעילות הצבאית של חיזבאללה

דורון פסקין

בהודעה שפרסם ראש הממשלה, נוואף סלאם, לאחר ישיבת הממשלה, נקבעו מספר סעיפים המשנים את המדיניות שהייתה נהוגה בלבנון. בין היתר, כוחות הביטחון והצבא הונחו לעצור כל אדם שינסה לבצע ירי רקטות או שיגור כטב"מים משטח לבנון

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
ביקורת חריפה בלבנון נגד חיזבאללה: "מעשה לא אחראי ומחשיד"

דורון פסקין

המתקפה שביצע הלילה חיזבאללה נגד ישראל והתגובה הישראלית שבאה בעקבותיה מעוררות ביקורת גוברת במערכת הפוליטית כלפי ארגון הטרור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר, בישיבה משותפת
בכירים בירושלים: יש אור ירוק מטראמפ למערכה רחבה נגד חיזבאללה; הדרג המדיני יכריע

יוני בן מנחם

לאחר שארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי מבצע בלבנון תוכנן כבר לפני כחודשיים, אך נדחה בשל המצב מול איראן. בשלב זה עדיין לא ברור באיזה היקף החליט חיזבאללה לפעול והאם מדובר במתקפה נקודתית

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 2 במרץ 2026
הרמטכ"ל: צה"ל לא יסיים את המערכה לפני שיוסר האיום מלבנון; גל תקיפות ישראליות בטהראן ובביירות

צוות מגזין אפוק

צה"ל חיסל את אחראי מטה ההגנה של מטה המודיעין בחיזבאללה; חייל אמריקני נוסף נהרג | דיווח מתעדכן

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 26 בינואר 2026
בשלב זה – חיזבאללה לא מצטרף לעימות. מדוע?

יוני בן מנחם

ארגון הטרור הצהיר על סולידריות עם איראן וגינה את הפעולות הישראליות-אמריקניות, אך נמנע עד כה מהתערבות צבאית. בכירים בישראל מעריכים כי הלחץ הציבורי הכבד בלבנון משפיע בינתיים, בעיקר לקראת הבחירות לפרלמנט

