ממשלת לבנון הודיעה על איסור הפעילות הצבאית של חיזבאללה

בתום ישיבה שקיימה ממשלת לבנון בארמון הנשיאות בבעבדא, פרסם ראש הממשלה, נוואף סלאם, הודעה רשמית באמצעות סוכנות הידיעות הממשלתית, המהווה מהלך חריג בזירה הפנימית בלבנון, ובמסגרתה הצהירה הממשלה כי היא אוסרת כל פעילות צבאית שאינה תחת סמכות המדינה וקראה לחיזבאללה להתפרק מנשקו לאלתר.

לפי ההודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות שיגורי הרקטות שביצע חיזבאללה במהלך הלילה לעבר ישראל, מהלך שעורר גינוי חריף בקרב השרים. "החלטת המלחמה והשלום נתונה אך ורק בידי המדינה הלבנונית", נמסר, תוך הדגשה כי פעולות חיזבאללה "עומדות בניגוד לרצון מרבית הלבנונים ומערערות את אמינות המדינה".