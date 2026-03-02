לאחר שארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי מבצע בלבנון תוכנן כבר לפני כחודשיים, אך נדחה בשל המצב מול איראן. בשלב זה עדיין לא ברור באיזה היקף החליט חיזבאללה לפעול והאם מדובר במתקפה נקודתית
בכירים בירושלים: יש אור ירוק מטראמפ למערכה רחבה נגד חיזבאללה; הדרג המדיני יכריע
הלילה פתח חיזבאללה בירי לעבר ישראל, ושיגר טילים וכטב"מים לשטחה. בגליל דווח על שני בתים שנפגעו באורח קל משברי יירוט כטב"ם, ללא נפגעים. בתגובה, צה"ל תקף ברובע א-דאחיה בביירות, מעוזו של חיזבאללה.
הרמטכ"ל, אייל זמיר, אמר בצל התקיפות נגד חיזבאללה בלבנון: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה, אנחנו לא רק בהגנה, אנחנו יוצאים עכשיו להתקפה. צריך להיערך למספר יממות של לחימה רבות מאוד. צריכה היערכות הגנתית חזקה והיערכות התקפית מתמשכת עכשיו בגלים כל הזמן".
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ישנו אור ירוק מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצאת למערכה רחבה נגד חיזבאללה. הם הוסיפו כי המבצע תוכנן כבר לפני כחודשיים, וגם אז היה אישור של טראמפ, אך הוא נדחה בגלל איראן.
