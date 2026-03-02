בכירים בירושלים: יש אור ירוק מטראמפ למערכה רחבה נגד חיזבאללה; הדרג המדיני יכריע

הלילה פתח חיזבאללה בירי לעבר ישראל, ושיגר טילים וכטב"מים לשטחה. בגליל דווח על שני בתים שנפגעו באורח קל משברי יירוט כטב"ם, ללא נפגעים. בתגובה, צה"ל תקף ברובע א-דאחיה בביירות, מעוזו של חיזבאללה.

הרמטכ"ל, אייל זמיר, אמר בצל התקיפות נגד חיזבאללה בלבנון: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה, אנחנו לא רק בהגנה, אנחנו יוצאים עכשיו להתקפה. צריך להיערך למספר יממות של לחימה רבות מאוד. צריכה היערכות הגנתית חזקה והיערכות התקפית מתמשכת עכשיו בגלים כל הזמן".