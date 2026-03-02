כניסה
לאחר שארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי מבצע בלבנון תוכנן כבר לפני כחודשיים, אך נדחה בשל המצב מול איראן. בשלב זה עדיין לא ברור באיזה היקף החליט חיזבאללה לפעול והאם מדובר במתקפה נקודתית

יוני בן מנחם | 2 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

בכירים בירושלים: יש אור ירוק מטראמפ למערכה רחבה נגד חיזבאללה; הדרג המדיני יכריע

הלילה פתח חיזבאללה בירי לעבר ישראל, ושיגר טילים וכטב"מים לשטחה. בגליל דווח על שני בתים שנפגעו באורח קל משברי יירוט כטב"ם, ללא נפגעים. בתגובה, צה"ל תקף ברובע א-דאחיה בביירות, מעוזו של חיזבאללה.

הרמטכ"ל, אייל זמיר, אמר בצל התקיפות נגד חיזבאללה בלבנון: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה, אנחנו לא רק בהגנה, אנחנו יוצאים עכשיו להתקפה. צריך להיערך למספר יממות של לחימה רבות מאוד. צריכה היערכות הגנתית חזקה והיערכות התקפית מתמשכת עכשיו בגלים כל הזמן".

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ישנו אור ירוק מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצאת למערכה רחבה נגד חיזבאללה. הם הוסיפו כי המבצע תוכנן כבר לפני כחודשיים, וגם אז היה אישור של טראמפ, אך הוא נדחה בגלל איראן.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר, בישיבה משותפת

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ | צילום: מעיין טואף / לע״מ

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 2 במרץ 2026
הרמטכ"ל: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה"

צוות מגזין אפוק

ארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל; דיווחים לא רשמיים בלבנון: חוסל ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני | דיווח מתעדכן

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 26 בינואר 2026
בשלב זה – חיזבאללה לא מצטרף לעימות. מדוע?

יוני בן מנחם

ארגון הטרור הצהיר על סולידריות עם איראן וגינה את הפעולות הישראליות-אמריקניות, אך נמנע עד כה מהתערבות צבאית. בכירים בישראל מעריכים כי הלחץ הציבורי הכבד בלבנון משפיע בינתיים, בעיקר לקראת הבחירות לפרלמנט

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ
טראמפ: "איראן הודיעה כי היא תתקוף בעוצמה חזקה יותר מאי פעם. אם היא תעשה זאת, נכה בהם בעוצמה שלא נראתה מעולם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס לאיומים האיראניים לאחר חיסולו של ח'מינאי. במקביל, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן איים: "שרפתם את לבבות האומה האיראנית, נשרוף את לבבותיכם"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל, כפי שלא היה מעולם"

צוות מגזין אפוק

תשעה בני אדם נרצחו כתוצאה מפגיעת טיל בבית שמש, כ-43 נפצעו בדרגות שונות; הושמד המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים האיראנים | דיווח מתעדכן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הצהרתו היום
נתניהו: "התוכנית להשמדת ישראל איננה ורבים הסימנים שגם ח'מינאי איננו"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס הערב להישגי המבצע עד כה וקרא לעם האיראני: "בקרוב יגיע הרגע שלכם שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם כדי להשלים את המלאכה"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025
"שאגת הארי" – המהלך של ישראל וארה"ב לשינוי המציאות האזורית

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מבהירים כי עוד לפני הפלת המשטר, השמדת חלק ניכר ממערך הטילים תשנה את מאזן הכוחות האזורי ותעניק לישראל חופש פעולה רחב יותר מול חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן וחמאס ברצועת עזה

