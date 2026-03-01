כניסה
ארגון הטרור הצהיר על סולידריות עם איראן וגינה את הפעולות הישראליות-אמריקניות, אך נמנע עד כה מהתערבות צבאית. בכירים בישראל מעריכים כי הלחץ הציבורי הכבד בלבנון משפיע בינתיים, בעיקר לקראת הבחירות לפרלמנט

יוני בן מנחם | 1 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

בשלב זה – חיזבאללה לא מצטרף לעימות. מדוע?

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ממשלת לבנון הגבירה בשבועות האחרונים את מגעיה עם ארה"ב ועם הקהילה הבין-לאומית, במטרה למנוע את הידרדרות המדינה למלחמה הישראלית-אמריקנית נגד איראן.

לפי אותם גורמים, ביירות העבירה מסרים פומביים וסמויים והדגישה כי חיזבאללה לא ייגרר ללחימה אם תתרחש תקיפה ישראלית-אמריקנית באיראן, וכי לבנון תישאר מחוץ לעימות.

התקשורת בלבנון דיווחה כי בתוך המדינה גובר החשש הציבורי שחיזבאללה עלול לגרור את המדינה למלחמה באמצעות תקיפה נגד ישראל בניסיון לסייע לאיראן. החשש מהסלמה הוביל אזרחים רבים לפקוד תחנות דלק וסופרמרקטים, ואף לבטל טיסות מנמל התעופה בביירות. נשיא לבנון, ג'וזף עון, קיבל באמצעות שגריר ארה"ב בביירות, מישל עיסא, מסר מהממשל האמריקני שלפיו ישראל אינה מתכוונת להסלים מול לבנון – כל עוד לא יינקטו נגדה פעולות עוינות מצד גורמים בלבנון, ובהם חיזבאללה וחמאס.

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 26 בינואר 2026

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 26 בינואר 2026 | צילום: AMRO / AFP via Getty Images

