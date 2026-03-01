בשלב זה – חיזבאללה לא מצטרף לעימות. מדוע?

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ממשלת לבנון הגבירה בשבועות האחרונים את מגעיה עם ארה"ב ועם הקהילה הבין-לאומית, במטרה למנוע את הידרדרות המדינה למלחמה הישראלית-אמריקנית נגד איראן.

לפי אותם גורמים, ביירות העבירה מסרים פומביים וסמויים והדגישה כי חיזבאללה לא ייגרר ללחימה אם תתרחש תקיפה ישראלית-אמריקנית באיראן, וכי לבנון תישאר מחוץ לעימות.