טראמפ: "איראן הודיעה כי היא תתקוף בעוצמה חזקה יותר מאי פעם. אם היא תעשה זאת, נכה בהם בעוצמה שלא נראתה מעולם"

המבצע באיראן נכנס ליומו השני, כשברקע האישור על חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי.

עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ומי שנחשב כאחת הדמויות המרכזיות של המשטר האיראני, התייחס הבוקר בריאיון לטלוויזיה באיראן לחיסול וציין כי ישנן תוכניות להמשכיות השלטון לאחר מותו של ח'מינאי וזאת "בהתאם לחוקה". הוא הוסיף איום כלפי ישראל וארה"ב: "שרפתם את לבבות האומה האיראנית, נשרוף את לבבותיכם".