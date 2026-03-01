נשיא ארה"ב התייחס לאיומים האיראניים לאחר חיסולו של ח'מינאי. במקביל, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן איים: "שרפתם את לבבות האומה האיראנית, נשרוף את לבבותיכם"
טראמפ: "איראן הודיעה כי היא תתקוף בעוצמה חזקה יותר מאי פעם. אם היא תעשה זאת, נכה בהם בעוצמה שלא נראתה מעולם"
המבצע באיראן נכנס ליומו השני, כשברקע האישור על חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי.
עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ומי שנחשב כאחת הדמויות המרכזיות של המשטר האיראני, התייחס הבוקר בריאיון לטלוויזיה באיראן לחיסול וציין כי ישנן תוכניות להמשכיות השלטון לאחר מותו של ח'מינאי וזאת "בהתאם לחוקה". הוא הוסיף איום כלפי ישראל וארה"ב: "שרפתם את לבבות האומה האיראנית, נשרוף את לבבותיכם".
הבוקר (שעון ישראל) כתב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ב-Truth Social: "איראן הודיעה זה עתה כי היא הולכת להכות היום בעוצמה רבה מאוד, חזקה יותר מכפי שהכתה אי פעם בעבר. מוטב להם שלא יעשו זאת, משום שאם כן, אנחנו נכה בהם בעוצמה שלא נראתה כמותה מעולם".
