יום שני של מבצע "שאגת הארי": האיראנים החלו בתקיפות על בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 1 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

איראן אישרה: המנהיג העליון ח'מינאי חוסל

7:48 - נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב לפני זמן קצר ב-X: "איראן הודיעה זה עתה כי היא הולכת להכות היום בעוצמה רבה מאוד, חזקה יותר מכפי שהכתה אי פעם בעבר. מוטב להם שלא יעשו זאת, משום שאם כן, אנחנו נכה בהם בעוצמה שלא נראתה כמותה מעולם".

7:44 - עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ומי שנחשב כאחת הדמויות המרכזיות של המשטר האיראני, התייחס הבוקר בריאיון לטלוויזיה באיראן לחיסולו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, וטען כי הוא התעקש להמשיך בשגרה ולא הסכים לאמצעי אבטחה מיוחדים.

לדבריו, ישנן תוכניות להמשכיות השלטון לאחר מותו של ח'מינאי וזאת "בהתאם לחוקה".

המנהיג העליון של איראן שחוסל, עלי ח'מינאי | צילום: khamenei.ir



נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ
טראמפ: "איראן הודיעה כי היא תתקוף בעוצמה חזקה יותר מאי פעם. אם היא תעשה זאת, נכה בהם בעוצמה שלא נראתה מעולם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס לאיומים האיראניים לאחר חיסולו של ח'מינאי. במקביל, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן איים: "שרפתם את לבבות האומה האיראנית, נשרוף את לבבותיכם"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הצהרתו היום
נתניהו: "התוכנית להשמדת ישראל איננה ורבים הסימנים שגם ח'מינאי איננו"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס הערב להישגי המבצע עד כה וקרא לעם האיראני: "בקרוב יגיע הרגע שלכם שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם כדי להשלים את המלאכה"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025
"שאגת הארי" – המהלך של ישראל וארה"ב לשינוי המציאות האזורית

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מבהירים כי עוד לפני הפלת המשטר, השמדת חלק ניכר ממערך הטילים תשנה את מאזן הכוחות האזורי ותעניק לישראל חופש פעולה רחב יותר מול חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן וחמאס ברצועת עזה

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 28 בפברואר 2026
טראמפ לעם האיראני: "כאשר נסיים, השתלטו על ממשלתכם; זו תהיה כנראה ההזדמנות היחידה שלכם לדורות"

אורן שלום

נשיא ארה"ב פרסם הצהרה מוקלטת בה התייחס למבצע: "נשמיד את מערך הטילים שלהם ונחריב את תעשיית הטילים עד היסוד". הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים: "עליכם להניח את נשקכם ולקבל חסינות מלאה, או לחלופין לעמוד בפני מוות ודאי"

תיעוד מהתקיפה בטהראן
המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי – חוסל

צוות מגזין אפוק

נקבע מותה של אישה כבת 40 כתוצאה מנפילה באזור המרכז. באיראן דווח כי מיצר הורמוז נסגר | דיווח מתעדכן

שגרירות ארה״ב בתל אביב
בצל המתיחות עם איראן: ארה"ב מאשרת לעובדי ממשל לא חיוניים לצאת מישראל

דורון פסקין

מחלקת המדינה הודיעה כי עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם יכולים לעזוב. במקביל פרסם משרד החוץ הסיני הודעה לאזרחיו להימנע מנסיעה לאיראן ו"לעזוב בהקדם האפשרי" אם הם שוהים שם

