איראן אישרה: המנהיג העליון ח'מינאי חוסל

7:48 - נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב לפני זמן קצר ב-X: "איראן הודיעה זה עתה כי היא הולכת להכות היום בעוצמה רבה מאוד, חזקה יותר מכפי שהכתה אי פעם בעבר. מוטב להם שלא יעשו זאת, משום שאם כן, אנחנו נכה בהם בעוצמה שלא נראתה כמותה מעולם".

7:44 - עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ומי שנחשב כאחת הדמויות המרכזיות של המשטר האיראני, התייחס הבוקר בריאיון לטלוויזיה באיראן לחיסולו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, וטען כי הוא התעקש להמשיך בשגרה ולא הסכים לאמצעי אבטחה מיוחדים.