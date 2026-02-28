כניסה
ראש הממשלה התייחס הערב להישגי המבצע עד כה וקרא לעם האיראני: "בקרוב יגיע הרגע שלכם שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם כדי להשלים את המלאכה"

אורן שלום | 28 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

נתניהו: "התוכנית להשמדת ישראל איננה ורבים הסימנים שגם ח'מינאי איננו"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא הערב הצהרה מוקלטת בה התייחס למבצע באיראן, למטרותיו, ולהישגים עד כה.

בפתח דבריו, ציין נתניהו כי "המלחמה הזאת תוביל לשלום. שלום אמיתי". הוא ציין כי "במשך ארבעים ושבע שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו. הוא רצח אמריקנים רבים והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים. אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה.

"אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום. ביום השני של מלחמת התקומה הבטחתי לכם שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. עשינו זאת בעם כלביא ואנחנו עושים זאת עכשיו במבצע שאגת הארי".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הצהרתו היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הצהרתו היום | צילום מסך

