נתניהו: "התוכנית להשמדת ישראל איננה ורבים הסימנים שגם ח'מינאי איננו"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא הערב הצהרה מוקלטת בה התייחס למבצע באיראן, למטרותיו, ולהישגים עד כה.

בפתח דבריו, ציין נתניהו כי "המלחמה הזאת תוביל לשלום. שלום אמיתי". הוא ציין כי "במשך ארבעים ושבע שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו. הוא רצח אמריקנים רבים והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים. אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה.