"שאגת הארי" – המהלך של ישראל וארה"ב לשינוי המציאות האזורית

נשיא ארה"ב פרסם הצהרה מוקלטת בה התייחס למבצע: "נשמיד את מערך הטילים שלהם ונחריב את תעשיית הטילים עד היסוד". הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים: "עליכם להניח את נשקכם ולקבל חסינות מלאה, או לחלופין לעמוד בפני מוות ודאי"