בכירים בישראל מבהירים כי עוד לפני הפלת המשטר, השמדת חלק ניכר ממערך הטילים תשנה את מאזן הכוחות האזורי ותעניק לישראל חופש פעולה רחב יותר מול חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן וחמאס ברצועת עזה

יוני בן מנחם | 28 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

"שאגת הארי" – המהלך של ישראל וארה"ב לשינוי המציאות האזורית

בשעות הבוקר פתחו ארה"ב וישראל במבצע צבאי נרחב באיראן, שקיבל בישראל את שם הקוד "שאגת הארי". גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי מטרת המבצע המשותף היא "ללכת עד הסוף" – להביא להפלת המשטר האיראני ולהשמיד את יכולותיו הצבאיות, הן בתחום הגרעיני והן בתחום הטילים הבליסטיים. לדבריהם, המבצע יימשך ככל שיידרש.

גורמים ביטחוניים ציינו כי התכנון למהלך הושלם בשבועות האחרונים בדרגים הבכירים ביותר בישראל ובארה"ב, תוך תיאום הדוק וחלוקת גזרות פעולה. המבצע המתין לאישור הסופי, שיוצא לפועל לאחר שהמשא ומתן בין וושינגטון לטהרן הגיע למבוי סתום.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הכריז על מצב חירום מיידי בכל רחבי המדינה, ובמקביל נסגר המרחב האווירי של ישראל.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

