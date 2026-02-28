נשיא ארה"ב פרסם הצהרה מוקלטת בה התייחס למבצע: "נשמיד את מערך הטילים שלהם ונחריב את תעשיית הטילים עד היסוד". הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים: "עליכם להניח את נשקכם ולקבל חסינות מלאה, או לחלופין לעמוד בפני מוות ודאי"
טראמפ לעם האיראני: "כאשר נסיים, השתלטו על ממשלתכם; זו תהיה כנראה ההזדמנות היחידה שלכם לדורות"
לאחר שארה"ב וישראל פתחו הבוקר במתקפת פתע נגד איראן, פרסם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהרה מוקלטת שבה הודיע כי צבא ארה"ב החל במבצעי לחימה רחבי היקף במדינה.
לדבריו, "מטרתנו היא להגן על העם האמריקני באמצעות סיכול איומים מיידיים מצד המשטר האיראני, קבוצה אכזרית ומסוכנת. פעילותו המאיימת מסכנת ישירות את ארה"ב, את חיילינו, את בסיסינו מעבר לים ואת בעלי בריתנו ברחבי העולם. במשך 47 שנים קרא המשטר האיראני 'מוות לאמריקה' וניהל מסע מתמשך של שפיכות דמים ורצח המוני נגד ארה"ב, חיילינו ואזרחים חפים מפשע במדינות רבות". טראמפ הוסיף: "לא נסבול זאת עוד".
עוד ציין כי "איראן היא נותנת החסות המרכזית לטרור בעולם, ורק לאחרונה הרגה עשרות אלפים מאזרחיה במהלך מחאות ברחובות. מדיניות ארה"ב הייתה מאז ומתמיד, ובמיוחד בממשלי, שהמשטר הטרוריסטי הזה לעולם לא יחזיק בנשק גרעיני. אומר זאת שוב: לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. לכן, במבצע 'פטיש חצות' ביוני האחרון השמדנו את תוכנית הגרעין של המשטר בפורדו, נתנז ואיספהאן".
