טראמפ לעם האיראני: "כאשר נסיים, השתלטו על ממשלתכם; זו תהיה כנראה ההזדמנות היחידה שלכם לדורות"

לאחר שארה"ב וישראל פתחו הבוקר במתקפת פתע נגד איראן, פרסם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהרה מוקלטת שבה הודיע כי צבא ארה"ב החל במבצעי לחימה רחבי היקף במדינה.

לדבריו, "מטרתנו היא להגן על העם האמריקני באמצעות סיכול איומים מיידיים מצד המשטר האיראני, קבוצה אכזרית ומסוכנת. פעילותו המאיימת מסכנת ישירות את ארה"ב, את חיילינו, את בסיסינו מעבר לים ואת בעלי בריתנו ברחבי העולם. במשך 47 שנים קרא המשטר האיראני 'מוות לאמריקה' וניהל מסע מתמשך של שפיכות דמים ורצח המוני נגד ארה"ב, חיילינו ואזרחים חפים מפשע במדינות רבות". טראמפ הוסיף: "לא נסבול זאת עוד".