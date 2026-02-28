כניסה
נשיא ארה"ב פרסם הצהרה מוקלטת בה התייחס למבצע: "נשמיד את מערך הטילים שלהם ונחריב את תעשיית הטילים עד היסוד". הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים: "עליכם להניח את נשקכם ולקבל חסינות מלאה, או לחלופין לעמוד בפני מוות ודאי"

אורן שלום | 28 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ לעם האיראני: "כאשר נסיים, השתלטו על ממשלתכם; זו תהיה כנראה ההזדמנות היחידה שלכם לדורות"

לאחר שארה"ב וישראל פתחו הבוקר במתקפת פתע נגד איראן, פרסם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהרה מוקלטת שבה הודיע כי צבא ארה"ב החל במבצעי לחימה רחבי היקף במדינה.

לדבריו, "מטרתנו היא להגן על העם האמריקני באמצעות סיכול איומים מיידיים מצד המשטר האיראני, קבוצה אכזרית ומסוכנת. פעילותו המאיימת מסכנת ישירות את ארה"ב, את חיילינו, את בסיסינו מעבר לים ואת בעלי בריתנו ברחבי העולם. במשך 47 שנים קרא המשטר האיראני 'מוות לאמריקה' וניהל מסע מתמשך של שפיכות דמים ורצח המוני נגד ארה"ב, חיילינו ואזרחים חפים מפשע במדינות רבות". טראמפ הוסיף: "לא נסבול זאת עוד".

עוד ציין כי "איראן היא נותנת החסות המרכזית לטרור בעולם, ורק לאחרונה הרגה עשרות אלפים מאזרחיה במהלך מחאות ברחובות. מדיניות ארה"ב הייתה מאז ומתמיד, ובמיוחד בממשלי, שהמשטר הטרוריסטי הזה לעולם לא יחזיק בנשק גרעיני. אומר זאת שוב: לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. לכן, במבצע 'פטיש חצות' ביוני האחרון השמדנו את תוכנית הגרעין של המשטר בפורדו, נתנז ואיספהאן".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 28 בפברואר 2026

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 28 בפברואר 2026 | צילום מסך

שימוש לפי סעיף 27א'
ישראל וארה"ב פתחו במתקפה באיראן

צוות מגזין אפוק

שר הביטחון הכריז על מצב חירום מיידי בכל המדינה; בכירים בישראל מסרו: הותקפו עשרות מטרות בטהראן, המרחב האווירי של ישראל נסגר באופן רשמי | דייוח מתעדכן

שגרירות ארה״ב בתל אביב
בצל המתיחות עם איראן: ארה"ב מאשרת לעובדי ממשל לא חיוניים לצאת מישראל

דורון פסקין

מחלקת המדינה הודיעה כי עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם יכולים לעזוב. במקביל פרסם משרד החוץ הסיני הודעה לאזרחיו להימנע מנסיעה לאיראן ו"לעזוב בהקדם האפשרי" אם הם שוהים שם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2026
בירושלים מעריכים: למרות ההצהרות האופטימיות של איראן, הפערים במשא ומתן עדיין גדולים

יוני בן מנחם

לאחר סיום סבב השיחות השלישי בין איראן לארה"ב אמש, גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ההערכה היא שאיראן ממשיכה לנסות למשוך זמן. נשיא ארה"ב אמור לקיים היום הערכת מצב בנוגע להמשך

כוחות צבא פקיסטן על גבול אפגניסטן
הסלמה בין פקיסטן לאפגניסטן – דיווחים על מאות נפגעים הלילה

דורון פסקין

לפי דיווחים מקומיים, מטוסים פקיסטניים תקפו מטרות בשטח אפגניסטן, לאחר שזו פתחה במתקפות תגמול לאורך הגבול

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י,17 בפברואר 2026
שר החוץ האיראני: "השיחות מול ארה"ב נכנסו לדיונים רציניים ועמוקים יותר"

דורון פסקין

הסתיים סבב השיחות השלישי בז'נבה בין איראן לארה"ב. בשבוע הבא צפויים להתקיים בווינה דיונים בדרג טכני בהשתתפות סבא"א. שר החוץ של עומאן שתיווך בשיחות: "הן יחודשו בקרוב לאחר התייעצויות"

כוחות ביטחון סורים וכוחות הצלב האדום לצד אוטובוסים ובהם שבויים, במהלך טקס עסקת חילופי השבויים בסוריה היום
עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסווידא

דורון פסקין

העסקה, בה ישוחררו שבויים מהאירועים האלימים במעוז הדרוזים בחודש יולי 2025, מגיעה על רקע דיווחים על תיווך אמריקני בין מנהיג הדרוזים אל-הג'רי לבין הממשלה בדמשק. בתקשורת הערבית דנים בשאלה האם מדובר בעסקה מוגבלת או בצעד שעשוי להוות פתח לקראת הסדרה רחבה יותר.

