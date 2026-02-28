שר הביטחון הכריז על מצב חירום מיידי בכל המדינה; בכירים בישראל מסרו: הותקפו עשרות מטרות בטהראן, המרחב האווירי של ישראל נסגר באופן רשמי | דייוח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 28 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
ישראל פתחה במתקפה באיראן
9:17 - שם המבצע: "מגן יהודה"
9:17 - גורמים ביטחוניים בכירים אומרים לאפוק: מתבצע גל תקיפות שני, גם מחוץ לטהראן, על תשתיות ביטחוניות שונות.
התקיפות מכוונות ככל הנראה למערך הטילים הבליסטיים של איראן, כולל משגרים ומתקני ייצור, כדי לצמצם את יכולת השיגור של הטילים הבליסטיים לעבר ישראל.
