שר הביטחון הכריז על מצב חירום מיידי בכל המדינה; בכירים בישראל מסרו: הותקפו עשרות מטרות בטהראן, המרחב האווירי של ישראל נסגר באופן רשמי | דייוח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 28 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

ישראל פתחה במתקפה באיראן

9:17 - שם המבצע: "מגן יהודה"

9:17 - גורמים ביטחוניים בכירים אומרים לאפוק: מתבצע גל תקיפות שני, גם מחוץ לטהראן, על תשתיות ביטחוניות שונות.

התקיפות מכוונות ככל הנראה למערך הטילים הבליסטיים של איראן, כולל משגרים ומתקני ייצור, כדי לצמצם את יכולת השיגור של הטילים הבליסטיים לעבר ישראל.

שימוש לפי סעיף 27א'

תיעוד מהתקיפה באיראן | צילום מסך

שגרירות ארה״ב בתל אביב
בצל המתיחות עם איראן: ארה"ב מאשרת לעובדי ממשל לא חיוניים לצאת מישראל

דורון פסקין

מחלקת המדינה הודיעה כי עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם יכולים לעזוב. במקביל פרסם משרד החוץ הסיני הודעה לאזרחיו להימנע מנסיעה לאיראן ו"לעזוב בהקדם האפשרי" אם הם שוהים שם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2026
בירושלים מעריכים: למרות ההצהרות האופטימיות של איראן, הפערים במשא ומתן עדיין גדולים

יוני בן מנחם

לאחר סיום סבב השיחות השלישי בין איראן לארה"ב אמש, גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ההערכה היא שאיראן ממשיכה לנסות למשוך זמן. נשיא ארה"ב אמור לקיים היום הערכת מצב בנוגע להמשך

כוחות צבא פקיסטן על גבול אפגניסטן
הסלמה בין פקיסטן לאפגניסטן – דיווחים על מאות נפגעים הלילה

דורון פסקין

לפי דיווחים מקומיים, מטוסים פקיסטניים תקפו מטרות בשטח אפגניסטן, לאחר שזו פתחה במתקפות תגמול לאורך הגבול

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י,17 בפברואר 2026
שר החוץ האיראני: "השיחות מול ארה"ב נכנסו לדיונים רציניים ועמוקים יותר"

דורון פסקין

הסתיים סבב השיחות השלישי בז'נבה בין איראן לארה"ב. בשבוע הבא צפויים להתקיים בווינה דיונים בדרג טכני בהשתתפות סבא"א. שר החוץ של עומאן שתיווך בשיחות: "הן יחודשו בקרוב לאחר התייעצויות"

כוחות ביטחון סורים וכוחות הצלב האדום לצד אוטובוסים ובהם שבויים, במהלך טקס עסקת חילופי השבויים בסוריה היום
עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסווידא

דורון פסקין

העסקה, בה ישוחררו שבויים מהאירועים האלימים במעוז הדרוזים בחודש יולי 2025, מגיעה על רקע דיווחים על תיווך אמריקני בין מנהיג הדרוזים אל-הג'רי לבין הממשלה בדמשק. בתקשורת הערבית דנים בשאלה האם מדובר בעסקה מוגבלת או בצעד שעשוי להוות פתח לקראת הסדרה רחבה יותר.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בטקס חתימת ההסכמים היום
נתניהו ומודי חתמו על שורת הסכמים משותפים בין המדינות

אורן שלום

עם סיום ביקורו בישראל של ראש ממשלת הודו, נחתמו בין המדינות 16 הסכמים בנושאים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים, וכן בתחומי ההיי-טק, הבינה המלאכותית והמחשוב הקוונטי. מודי: "הטכנולוגיה במרכז השותפות העתידית שלנו"; נתניהו: "נקיים מפגש G2G בהודו"

