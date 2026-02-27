עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם קיבלו אישור לעזוב. בתוך כך פרסם משרד החוץ הסיני הודעה לאזרחיו להימנע מנסיעה לאיראן ו"לעזוב בהקדם האפשרי" אם הם שוהים שם
דורון פסקין | 27 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
בצל המתיחות עם איראן: ארה"ב מאשרת לעובדי ממשל לא חיוניים לצאת מישראל
מחלקת המדינה של ארה"ב הודיעה היום כי אישרה את יציאתם של עובדי ממשל אמריקנים בישראל שאינם מוגדרים כחיוניים, וכן של בני משפחותיהם, בנימוק של סיכוני ביטחון.
לפי הנוסח שפורסם באתר שגרירות ארה"ב בישראל, מדובר במהלך שמאפשר יציאה למי שאינו נדרש לתפקוד השוטף – אך בשלב זה אין מדובר בפינוי כולל של הנציגויות.
בהודעת השגרירות נכתב כי היא עשויה, ללא הודעה מוקדמת, להרחיב את מגבלות התנועה על עובדי הממשל ובני משפחותיהם, לרבות ביחס לאזורים מסוימים בישראל, לעיר העתיקה בירושלים ולגדה המערבית. עוד נכתב כי "אנשים עשויים לשקול לעזוב את ישראל כל עוד טיסות מסחריות זמינות".
