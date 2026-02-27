בצל המתיחות עם איראן: ארה"ב מאשרת לעובדי ממשל לא חיוניים לצאת מישראל

מחלקת המדינה של ארה"ב הודיעה היום כי אישרה את יציאתם של עובדי ממשל אמריקנים בישראל שאינם מוגדרים כחיוניים, וכן של בני משפחותיהם, בנימוק של סיכוני ביטחון.

לפי הנוסח שפורסם באתר שגרירות ארה"ב בישראל, מדובר במהלך שמאפשר יציאה למי שאינו נדרש לתפקוד השוטף – אך בשלב זה אין מדובר בפינוי כולל של הנציגויות.