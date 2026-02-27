בירושלים מעריכים: למרות ההצהרות האופטימיות של איראן, הפערים במשא ומתן עדיין גדולים

העסקה, בה ישוחררו שבויים מהאירועים האלימים במעוז הדרוזים בחודש יולי 2025, מגיעה על רקע דיווחים על תיווך אמריקני בין מנהיג הדרוזים אל-הג'רי לבין הממשלה בדמשק. בתקשורת הערבית דנים בשאלה האם מדובר בעסקה מוגבלת או בצעד שעשוי להוות פתח לקראת הסדרה רחבה יותר.