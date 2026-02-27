לאחר סיום סבב השיחות השלישי בין איראן לארה"ב אמש, גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ההערכה היא שאיראן ממשיכה לנסות למשוך זמן. נשיא ארה"ב אמור לקיים היום הערכת מצב בנוגע להמשך
יוני בן מנחם | 27 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
בירושלים מעריכים: למרות ההצהרות האופטימיות של איראן, הפערים במשא ומתן עדיין גדולים
אמש הסתיים סבב השיחות השלישי בין איראן לארה"ב שהתקיים בז'נבה. שר החוץ של עומאן, בדר אלבוסעידי, אמר לאחר השיחות כי הושגה "התקדמות משמעותית".
לדבריו, השיחות יתחדשו בקרוב לאחר התייעצויות בבירות הרלוונטיות, ובשבוע הבא יתקיימו דיונים ברמה הטכנית בווינה.
בריאיון לטלוויזיה הממלכתית באיראן אמר שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, כי הסבב בז'נבה היה מהארוכים והרציניים שנוהלו בין הצדדים. לדבריו התקיימו "דיונים רציניים" בסוגיות הסרת הסנקציות והגרעין, והוא העריך שסבב נוסף יתקיים בתוך פחות משבוע.
