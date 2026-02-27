כניסה
לפי דיווחים מקומיים, מטוסים פקיסטניים תקפו מטרות בשטח אפגניסטן, לאחר שזו פתחה במתקפות תגמול לאורך הגבול

דורון פסקין | 27 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

הסלמה בין פקיסטן לאפגניסטן – דיווחים על מאות נפגעים הלילה

לאחר שמוקדם יותר השבוע תקפה פקיסטן בשטח אפגניסטן, הלילה הסלימה שוב הלחימה בין שתי המדינות.

לפי דיווחים באפגניסטן, מטוסים פקיסטניים ביצעו תקיפות אוויריות במספר מוקדים, זמן קצר לאחר שממשלת הטאליבן הודיעה על מתקפות תגמול נגד עמדות פקיסטניות לאורך "קו דוראנד" (הגבול בין המדינות), כתגובה לתקיפות שביצעה פקיסטן מוקדם יותר השבוע.

לפי אתר החדשות האפגני Ariana News, דובר ממשלת הטאליבן, זביחוללה מוג'אהד, אישר כי בוצעו תקיפות פקיסטניות בקאבול, בקנדהאר ובפקתיא, וטען כי לא היו נפגעים.

כוחות צבא פקיסטן על גבול אפגניסטן

כוחות צבא פקיסטן ליד הגבול עם אפגניסטן, 27 בפברואר 2026 | צילום: Abdul BASIT / AFP via Getty Images

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2026
בירושלים מעריכים: למרות ההצהרות האופטימיות של איראן, הפערים במשא ומתן עדיין גדולים

יוני בן מנחם

לאחר סיום סבב השיחות השלישי בין איראן לארה"ב אמש, גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ההערכה היא שאיראן ממשיכה לנסות למשוך זמן. נשיא ארה"ב אמור לקיים היום הערכת מצב בנוגע להמשך

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י,17 בפברואר 2026
שר החוץ האיראני: "השיחות מול ארה"ב נכנסו לדיונים רציניים ועמוקים יותר"

דורון פסקין

הסתיים סבב השיחות השלישי בז'נבה בין איראן לארה"ב. בשבוע הבא צפויים להתקיים בווינה דיונים בדרג טכני בהשתתפות סבא"א. שר החוץ של עומאן שתיווך בשיחות: "הן יחודשו בקרוב לאחר התייעצויות"

כוחות ביטחון סורים וכוחות הצלב האדום לצד אוטובוסים ובהם שבויים, במהלך טקס עסקת חילופי השבויים בסוריה היום
עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסווידא

דורון פסקין

העסקה, בה ישוחררו שבויים מהאירועים האלימים במעוז הדרוזים בחודש יולי 2025, מגיעה על רקע דיווחים על תיווך אמריקני בין מנהיג הדרוזים אל-הג'רי לבין הממשלה בדמשק. בתקשורת הערבית דנים בשאלה האם מדובר בעסקה מוגבלת או בצעד שעשוי להוות פתח לקראת הסדרה רחבה יותר.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בטקס חתימת ההסכמים היום
נתניהו ומודי חתמו על שורת הסכמים משותפים בין המדינות

אורן שלום

עם סיום ביקורו בישראל של ראש ממשלת הודו, נחתמו בין המדינות 16 הסכמים בנושאים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים, וכן בתחומי ההיי-טק, הבינה המלאכותית והמחשוב הקוונטי. מודי: "הטכנולוגיה במרכז השותפות העתידית שלנו"; נתניהו: "נקיים מפגש G2G בהודו"

ספינות משמר הגבולות של קובה עוגנת בנמל הוואנה, 25 בפברואר 2026
קובה טוענת כי סיכלה חדירה של סירה עם חמושים מארה"ב לשטחה

דורון פסקין

לטענת משרד הפנים הקובני, לאחר שכוחות משמר הגבול ניסו לזהות את הסירה, הרשומה בפלורידה, נפתחה לעברם אש. על הסירה נמצא אמל"ח שכלל רובים ומטענים. הבית הלבן מסר כי הוא עוקב אחר ההתפתחויות

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 17 בפברואר 2026
ואנס: ראינו ראיות לכך שהאיראנים ניסו לבנות מחדש את תוכנית הנשק הגרעיני

אורן שלום

סגן נשיא ארה"ב אמר הלילה את הדברים בתדרוך לכתבים וציין כי הנשיא טראמפ שלח את "מנהלי המשא ומתן הטובים ביותר שלו", במטרה "לנסות לטפל בבעיה הזו" באמצעים דיפלומטיים

