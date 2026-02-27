הסלמה בין פקיסטן לאפגניסטן – דיווחים על מאות נפגעים הלילה

לאחר שמוקדם יותר השבוע תקפה פקיסטן בשטח אפגניסטן, הלילה הסלימה שוב הלחימה בין שתי המדינות.

לפי דיווחים באפגניסטן, מטוסים פקיסטניים ביצעו תקיפות אוויריות במספר מוקדים, זמן קצר לאחר שממשלת הטאליבן הודיעה על מתקפות תגמול נגד עמדות פקיסטניות לאורך "קו דוראנד" (הגבול בין המדינות), כתגובה לתקיפות שביצעה פקיסטן מוקדם יותר השבוע.