הסתיים סבב השיחות השלישי בז'נבה בין איראן לארה"ב. בשבוע הבא צפויים להתקיים בווינה דיונים בדרג טכני בהשתתפות סבא"א. שר החוץ של עומאן שתיווך בשיחות: "הן יחודשו בקרוב לאחר התייעצויות"
דורון פסקין | 26 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
שר החוץ האיראני: "השיחות מול ארה"ב נכנסו לדיונים רציניים ועמוקים יותר"
הסבב השלישי של שיחות הגרעין בין איראן לארה"ב הסתיים הערב בז'נבה. המשלחת האמריקנית, בראשות השליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, עזבה את מתחם הדיונים מיד עם תום הפגישה – כך דיווחה הטלוויזיה האיראנית. עם זאת, המשלחת לא פרסמה הודעה רשמית לתקשורת בסיום השיחות.
הדיונים התקיימו במתכונת עקיפה, כאשר דיפלומטים מסולטנות עומאן שימשו כמתווכים והעבירו מסרים בין הצדדים.
