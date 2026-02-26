כניסה
הסתיים סבב השיחות השלישי בז'נבה בין איראן לארה"ב. בשבוע הבא צפויים להתקיים בווינה דיונים בדרג טכני בהשתתפות סבא"א. שר החוץ של עומאן שתיווך בשיחות: "הן יחודשו בקרוב לאחר התייעצויות"

דורון פסקין | 26 בפברואר 2026

שר החוץ האיראני: "השיחות מול ארה"ב נכנסו לדיונים רציניים ועמוקים יותר"

הסבב השלישי של שיחות הגרעין בין איראן לארה"ב הסתיים הערב בז'נבה. המשלחת האמריקנית, בראשות השליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, עזבה את מתחם הדיונים מיד עם תום הפגישה – כך דיווחה הטלוויזיה האיראנית. עם זאת, המשלחת לא פרסמה הודעה רשמית לתקשורת בסיום השיחות.

הדיונים התקיימו במתכונת עקיפה, כאשר דיפלומטים מסולטנות עומאן שימשו כמתווכים והעבירו מסרים בין הצדדים.

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י,17 בפברואר 2026

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026 | צילום: Valentin Flauraud / AFP via Getty Images


כוחות ביטחון סורים וכוחות הצלב האדום לצד אוטובוסים ובהם שבויים, במהלך טקס עסקת חילופי השבויים בסוריה היום
עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסווידא

דורון פסקין

העסקה, בה ישוחררו שבויים מהאירועים האלימים במעוז הדרוזים בחודש יולי 2025, מגיעה על רקע דיווחים על תיווך אמריקני בין מנהיג הדרוזים אל-הג'רי לבין הממשלה בדמשק. בתקשורת הערבית דנים בשאלה האם מדובר בעסקה מוגבלת או בצעד שעשוי להוות פתח לקראת הסדרה רחבה יותר.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בטקס חתימת ההסכמים היום
נתניהו ומודי חתמו על שורת הסכמים משותפים בין המדינות

אורן שלום

עם סיום ביקורו בישראל של ראש ממשלת הודו, נחתמו בין המדינות 16 הסכמים בנושאים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים, וכן בתחומי ההיי-טק, הבינה המלאכותית והמחשוב הקוונטי. מודי: "הטכנולוגיה במרכז השותפות העתידית שלנו"; נתניהו: "נקיים מפגש G2G בהודו"

ספינות משמר הגבולות של קובה עוגנת בנמל הוואנה, 25 בפברואר 2026
קובה טוענת כי סיכלה חדירה של סירה עם חמושים מארה"ב לשטחה

דורון פסקין

לטענת משרד הפנים הקובני, לאחר שכוחות משמר הגבול ניסו לזהות את הסירה, הרשומה בפלורידה, נפתחה לעברם אש. על הסירה נמצא אמל"ח שכלל רובים ומטענים. הבית הלבן מסר כי הוא עוקב אחר ההתפתחויות

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 17 בפברואר 2026
ואנס: ראינו ראיות לכך שהאיראנים ניסו לבנות מחדש את תוכנית הנשק הגרעיני

אורן שלום

סגן נשיא ארה"ב אמר הלילה את הדברים בתדרוך לכתבים וציין כי הנשיא טראמפ שלח את "מנהלי המשא ומתן הטובים ביותר שלו", במטרה "לנסות לטפל בבעיה הזו" באמצעים דיפלומטיים

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 2 בדצמבר 2025
על רקע המתיחות – איראן וארה"ב מחדשות את השיחות בז'נבה

יוני בן מנחם

סבב שיחות נוסף בין המדינות יוצא לדרך, לאחריו יידרש נשיא ארה"ב להכריע – האם להמשיך במשא ומתן או לעבור לאופציה הצבאית. בירושלים עוקבים בדריכות

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024
בכיר בחיזבאללה טוען: "במקרה של תקיפות אמריקניות מוגבלות על איראן, עמדתו של חיזבאללה תהיה אי-התערבות צבאית"

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציטטה בכיר בארגון הטרור שציין כי תקיפה נגד המנהיג העליון ח'מינאי תיחשב קו אדום. במקביל, עיתון אל-מודון הלבנוני דיווח כי חיזבאללה נמנע מלהצהיר פומבית כיצד יפעל כדי שלא לספק לישראל ולארה"ב עילה לתקיפה מקדימה

