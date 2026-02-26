עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסווידא

היום יצאה לדרך עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסוריה, על רקע האירועים האלימים ביולי אשתקד.

מנהלת ההסברה של מחוז סווידא בדרום סוריה הודיעה אמש כי השלטונות בדמשק ישחררו עצורים "מבני מחוז סווידא" המוחזקים בידיהם מאז אותם אירועים, ובמקביל ישוחררו עצורים המוחזקים בידי מה שכונה בהודעה "המשמר הלאומי" – המיליציה המזוהה עם המנהיג הרוחני של הדרוזים בסווידא, חכמת אל-הג'רי.