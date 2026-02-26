העסקה, בה ישוחררו שבויים מהאירועים האלימים במעוז הדרוזים בחודש יולי 2025, מגיעה על רקע דיווחים על תיווך אמריקני בין מנהיג הדרוזים אל-הג'רי לבין הממשלה בדמשק. בתקשורת הערבית דנים בשאלה האם מדובר בעסקה מוגבלת או בצעד שעשוי להוות פתח לקראת הסדרה רחבה יותר.
דורון פסקין | 26 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסווידא
היום יצאה לדרך עסקת חילופי שבויים בין המשטר הסורי לדרוזים בסוריה, על רקע האירועים האלימים ביולי אשתקד.
מנהלת ההסברה של מחוז סווידא בדרום סוריה הודיעה אמש כי השלטונות בדמשק ישחררו עצורים "מבני מחוז סווידא" המוחזקים בידיהם מאז אותם אירועים, ובמקביל ישוחררו עצורים המוחזקים בידי מה שכונה בהודעה "המשמר הלאומי" – המיליציה המזוהה עם המנהיג הרוחני של הדרוזים בסווידא, חכמת אל-הג'רי.
על פי ההודעה, העסקה מתבצעת בפיקוח הצלב האדום. היא תחל בבניין המושל ביישוב א-צֻוּרַה א-סֻע'רַא שבצפון האזור הכפרי של מחוז סווידא. לאחר מכן, יועברו המשוחררים לתוך המחוז דרך מחסום כפר אל-מתוּנַה. בהודעה נמסר כי העצורים שהוחזקו בידי הממשלה היו "בקשר רציף עם בני משפחותיהם", וכי רשימות שמיות של כל מי שנעצר בידי המשטר פורסמו מראש "בשקיפות".
