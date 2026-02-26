נתניהו ומודי חתמו על שורת הסכמים משותפים בין המדינות

עם סיום ביקורו בישראל של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, התקיים טקס מיוחד במהלכו נחתמה שורה של הסכמים בנושאים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים, וכן בתחומי בתחומי ההיי-טק, הבינה המלאכותית והמחשוב הקוונטי.

לפני הטקס קיים נתניהו פגישה מורחבת עם מודי. ממשרד החוץ נמסר כי סך הכל נחתמו בין ישראל להודו 16 מזכרי הבנות בנושאים בילטרליים.