נתניהו ומודי חתמו על שורת הסכמים משותפים בין המדינות

עם סיום ביקורו בישראל של ראש ממשלת הודו, נחתמו בין המדינות 16 הסכמים בנושאים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים, וכן בתחומי ההיי-טק, הבינה המלאכותית והמחשוב הקוונטי. מודי: "הטכנולוגיה במרכז השותפות העתידית שלנו"; נתניהו: "נקיים מפגש G2G בהודו"
עם סיום ביקורו בישראל של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, התקיים טקס מיוחד במהלכו נחתמה שורה של הסכמים בנושאים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים, וכן בתחומי בתחומי ההיי-טק, הבינה המלאכותית והמחשוב הקוונטי.
לפני הטקס קיים נתניהו פגישה מורחבת עם מודי. ממשרד החוץ נמסר כי סך הכל נחתמו בין ישראל להודו 16 מזכרי הבנות בנושאים בילטרליים.
נתניהו: נקיים מפגש G2G בהודו
במסגרת טקס חתימת ההסכמים נשאו שני המנהיגים הצהרות וסיכמו את הביקור. נתניהו אמר: "דיברנו על שיתוף פעולה עם האנשים המוכשרים בצורה יוצאת דופן של הודו, ועם אנשינו, ואנחנו מתרגמים זאת לתוכניות קונקרטיות".
