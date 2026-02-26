כניסה
לטענת משרד הפנים הקובני, לאחר שכוחות משמר הגבול ניסו לזהות את הסירה, הרשומה בפלורידה, נפתחה לעברם אש. על הסירה נמצא אמל"ח שכלל רובים ומטענים. הבית הלבן מסר כי הוא עוקב אחר ההתפתחויות

דורון פסקין | 26 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

קובה טוענת כי סיכלה חדירה של סירה עם חמושים מארה"ב לשטחה

על רקע המתיחות בין ארה"ב לקובה, משרד הפנים הקובני הודיע הבוקר כי אתמול בבוקר זוהתה סירת מנוע מהירה שפעלה "באופן בלתי חוקי" בתוך המים הטריטוריאליים של קובה. לפי הודעת המשרד, הסירה רשומה במדינת פלורידה בארה"ב, והתקרבה לאזור קיו פאלקונס במחוז וייה קלרה.

לפי הגרסה הקובנית, כאשר יחידת משמר הגבול ניסתה לזהות את כלי השיט, נפתחה לעברם אש מן הסירה ומפקד היחידה נפצע. בתום חילופי האש נהרגו ארבעה מאנשי הסירה, ושישה נוספים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי.

בהודעה הרשמית נטען כי על הסירה היו עשרה אנשים חמושים, וכי לפי עדויות ראשוניות של העצורים, מטרתם הייתה "לבצע הסתננות לצורכי טרור" בשטח האי. הקובנים דיווחו כי נתפס ארסנל שכלל רובי סער, אקדחים, מטענים מאולתרים ובהם בקבוקי תבערה, אפודים קרמיים, כוונות טלסקופיות ומדי הסוואה. עוד טענה הוואנה כי כלל המעורבים הם קובנים תושבי ארה"ב, וכי לרובם "רקע פלילי ואלים".

ספינות משמר הגבולות של קובה עוגנת בנמל הוואנה, 25 בפברואר 2026

ספינות משמר הגבולות של קובה עוגנת בנמל הוואנה, 25 בפברואר 2026 | צילום: Adalberto ROQUE / AFP via Getty Images

