קובה טוענת כי סיכלה חדירה של סירה עם חמושים מארה"ב לשטחה

על רקע המתיחות בין ארה"ב לקובה, משרד הפנים הקובני הודיע הבוקר כי אתמול בבוקר זוהתה סירת מנוע מהירה שפעלה "באופן בלתי חוקי" בתוך המים הטריטוריאליים של קובה. לפי הודעת המשרד, הסירה רשומה במדינת פלורידה בארה"ב, והתקרבה לאזור קיו פאלקונס במחוז וייה קלרה.

לפי הגרסה הקובנית, כאשר יחידת משמר הגבול ניסתה לזהות את כלי השיט, נפתחה לעברם אש מן הסירה ומפקד היחידה נפצע. בתום חילופי האש נהרגו ארבעה מאנשי הסירה, ושישה נוספים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי.