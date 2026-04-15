נשיא ארה"ב אמר בריאיון שפורסם הלילה בניו יורק פוסט כי "מתקיימים דיונים, אך בקצב מעט איטי"

אורן שלום | 15 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה בריאיון ל"ניו יורק פוסט" כי סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים" באסלאמאבאד, בירת פקיסטן.

בריאיון הטלפוני, שפורסם באתר, צוין כי טראמפ אמר שהדיונים "מתקיימים, אך בקצב מעט איטי".

הוא רמז כי אינו שבע רצון מהדיווחים שלפיהם ארה"ב ביקשה מאיראן להשעות את תוכנית העשרת האורניום שלה למשך לפחות שני עשורים במסגרת השיחות שלא צלחו בסוף השבוע האחרון. "אני אומר כבר זמן רב שאסור שיהיה להם נשק גרעיני", אמר טראמפ. "ולכן אני לא אוהב את עניין ה-20 שנה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
ארדואן: "אסור שממשלת ישראל תחבל במשא ומתן בין איראן לארה"ב"

דורון פסקין

נשיא טורקיה אמר בנאום בפרלמנט כי התקפותיה של ישראל בלבנון פוגעות בסיכויי השלום, וקרא לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר בעקבות הפסקת האש. לדבריו, "אם יושג שלום באזורנו, הדבר יהיה למרות המשטר הציוני"

שופטי בג"ץ במהלך הדיון היום
בהרכב מורחב של תשעה שופטים: בג"ץ דן בהדחת השר בן גביר

אורן שלום

הדיון החל הבוקר על רקע תמיכת היועמ"שית בעתירות לפיטורי השר לביטחון לאומי. בן גביר אמר לפני הדיון: "הניסיון להתערב במינוי שר, בסמכויות שלו, זה הדבר מסוכן. זה דבר מסוכן לדמוקרטיה"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, במהלך הפגישה הראשונה בין ישראל ללבנון. וושינגטון, 14 באפריל 2026
רוביו בפגישת המשא ומתן הראשונה בין ישראל ללבנון: "זהו כינוס היסטורי"

צוות מגזין אפוק

מזכיר המדינה האמריקני הבהיר את הפוקוס אליהן יכוונו השיחות: "העם הלבנוני הוא קורבן לתוקפנות איראנית; ננסה לייצר מסגרת של משהו קבוע כדי שלעם בלבנון יהיה סוג העתיד שמגיע לו, וכדי שהעם בישראל יוכל לחיות בלי פחד מפני פגיעות של רקטות מצד שלוחת טרור של איראן"

כוחות צה"ל פועלים במרחב בינת ג'בל
צה"ל ממשיך בכיתור בינת ג'בל; עד כה חוסלו יותר מ-100 מחבלים

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מוקד הלחימה המרכזי בימים אלה בדרום לבנון הוא באזור העיירה, הנחשבת למעוז חיזבאללה. 10 לוחמים בחטיבת הצנחנים נפצעו הלילה בהיתקלות עם חוליית מחבלים

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אתונה, 20 בינואר 2026
שר הביטחון: "ארה"ב וישראל הגדירו את הוצאת החומר המועשר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה"

צוות מגזין אפוק

כ"ץ ציין בהצהרה שפרסם כי "ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה, בעקבות חיסולו של עלי ח'מינאי שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל"

ראש המוסד, דוד ברנע,
ראש המוסד: "משימתנו טרם הושלמה; מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה"

אורן שלום

דוד ברנע התייחס בטקס יום השואה ללחימה מול איראן: "התרענו פעם אחר פעם על סכנת הגרעין והטילים הבליסטיים; לבסוף לקחנו את גורלנו בידינו"

