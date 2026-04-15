טראמפ: סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה בריאיון ל"ניו יורק פוסט" כי סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים" באסלאמאבאד, בירת פקיסטן.

בריאיון הטלפוני, שפורסם באתר, צוין כי טראמפ אמר שהדיונים "מתקיימים, אך בקצב מעט איטי".