נשיא ארה"ב אמר בריאיון שפורסם הלילה בניו יורק פוסט כי "מתקיימים דיונים, אך בקצב מעט איטי"
טראמפ: סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה בריאיון ל"ניו יורק פוסט" כי סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים" באסלאמאבאד, בירת פקיסטן.
בריאיון הטלפוני, שפורסם באתר, צוין כי טראמפ אמר שהדיונים "מתקיימים, אך בקצב מעט איטי".
הוא רמז כי אינו שבע רצון מהדיווחים שלפיהם ארה"ב ביקשה מאיראן להשעות את תוכנית העשרת האורניום שלה למשך לפחות שני עשורים במסגרת השיחות שלא צלחו בסוף השבוע האחרון. "אני אומר כבר זמן רב שאסור שיהיה להם נשק גרעיני", אמר טראמפ. "ולכן אני לא אוהב את עניין ה-20 שנה".
