סגן נשיא ארה"ב אמר הלילה את הדברים בתדרוך לכתבים וציין כי הנשיא טראמפ שלח את "מנהלי המשא ומתן הטובים ביותר שלו", במטרה "לנסות לטפל בבעיה הזו" באמצעים דיפלומטיים
ואנס: ראינו ראיות לכך שהאיראנים ניסו לבנות מחדש את תוכנית הנשק הגרעיני
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, אמר אמש כי ממשל טראמפ ראה ראיות לכך שאיראן מנסה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין שלה. דבריו צוטטו על ידי סוכנויות הידיעות וכלי תקשורת בארה"ב.
ואנס, שאמר את הדברים לכתבים לפני תחילת סבב השיחות השלישי היום בז'נבה, ציין כי טראמפ שולח "שניים ממנהלי המשא ומתן הטובים ביותר שלו" לז'נבה כדי "להמשיך לנסות להשיג את ההסכם הטוב ביותר האפשרי עבור העם האמריקני. אבל העיקרון פשוט מאוד: אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני".
לדבריו, "אם הם ינסו לבנות מחדש את תוכנית הנשק הגרעיני, זה ייצור בעיות עבורנו. ולמעשה, ראינו ראיות לכך שהם ניסו לעשות בדיוק את זה". הוא ציין כי השליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יוצאים לז'נבה במטרה "לנסות לטפל בבעיה הזו" באמצעים דיפלומטיים.
