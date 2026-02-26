על רקע המתיחות – איראן וארה"ב מחדשות את השיחות בז'נבה

סבב השיחות בין איראן לארה"ב על הסכם גרעין חדש מתחדש היום בז’נבה. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הפגישה בז’נבה עשויה להיות ההזדמנות האחרונה להשיג פריצת דרך דיפלומטית. לאחר השיחות יידרש נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להכריע: האם להמשיך במשא ומתן – או לעבור לאופציה הצבאית.

לדברי הגורמים המדיניים, בישראל עוקבים בדריכות אחר השיחות, ומביעים חשש כי טראמפ יוותר על האופציה הצבאית ויסתפק בהסכם חדש עם איראן, שלא בהכרח יעמוד בכל הדרישות הישראליות.