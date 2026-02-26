כניסה
סבב שיחות נוסף בין המדינות יוצא לדרך, לאחריו יידרש נשיא ארה"ב להכריע – האם להמשיך במשא ומתן או לעבור לאופציה הצבאית. בירושלים עוקבים בדריכות

יוני בן מנחם | 26 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

על רקע המתיחות – איראן וארה"ב מחדשות את השיחות בז'נבה

סבב השיחות בין איראן לארה"ב על הסכם גרעין חדש מתחדש היום בז’נבה. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הפגישה בז’נבה עשויה להיות ההזדמנות האחרונה להשיג פריצת דרך דיפלומטית. לאחר השיחות יידרש נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להכריע: האם להמשיך במשא ומתן – או לעבור לאופציה הצבאית.

לדברי הגורמים המדיניים, בישראל עוקבים בדריכות אחר השיחות, ומביעים חשש כי טראמפ יוותר על האופציה הצבאית ויסתפק בהסכם חדש עם איראן, שלא בהכרח יעמוד בכל הדרישות הישראליות.

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, אמר אמש כי לארה"ב "יש ראיות לכך שאיראן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה". ואנס חזר על מסר דומה של טראמפ, שאמר בנאומו בפני שני בתי הקונגרס כי האיראנים הוזהרו שלא לחדש את פיתוח הנשק הגרעיני – "ובכל זאת הם ממשיכים להקים הכול מחדש".

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 2 בדצמבר 2025

