סוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציטטה בכיר בארגון הטרור שציין כי תקיפה נגד המנהיג העליון ח'מינאי תיחשב קו אדום. במקביל, עיתון אל-מודון הלבנוני דיווח כי חיזבאללה נמנע מלהצהיר פומבית כיצד יפעל כדי שלא לספק לישראל ולארה"ב עילה לתקיפה מקדימה
דורון פסקין | 25 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
בכיר בחיזבאללה טוען: "במקרה של תקיפות אמריקניות מוגבלות על איראן, עמדתו של חיזבאללה תהיה אי-התערבות צבאית"
סוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציטטה היום בכיר בחיזבאללה עלום שם שאמר כי "במקרה של תקיפות אמריקניות מוגבלות על איראן, עמדתו של חיזבאללה תהיה אי-התערבות צבאית, אך כל התקפה נגד המנהיג העליון, אייתוללה עלי ח'מינאי, תיחשב לקו אדום".
מוקדם יותר היום מסרו מקורות המקורבים לחיזבאללה לעיתון הלבנוני המקוון "אל-מודון" כי איראן לא ביקשה עד כה מהארגון להתערב צבאית במקרה של תקיפה אמריקנית. בעיתון נכתב כי הסיבה לכך היא הערכה גבוהה של טהראן באשר ליכולתה לעמוד לבדה: "מקורות המקורבים לחיזבאללה מציינים כי האיראנים לא ביקשו ממנו להתערב במלחמה אם תפרוץ, משום שטהראן סבורה שהפיקה לקחים ממלחמת 12 הימים הקודמת, ותוכל לעמוד איתן".
עוד נטען כי חיזבאללה נמנע מלהתחייב כיצד יגיב בכל תרחיש, כדי שלא לספק לישראל ולארה"ב עילה לתקיפה מקדימה בלבנון: "הארגון מאמץ גישת ‘עמימות בונה’. אם יכריז על כוונה למעורבות, הדבר עלול לשמש נגדו והוא יישא באחריות לכל התפתחות צבאית".
