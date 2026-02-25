בכיר בחיזבאללה טוען: "במקרה של תקיפות אמריקניות מוגבלות על איראן, עמדתו של חיזבאללה תהיה אי-התערבות צבאית"

סוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציטטה היום בכיר בחיזבאללה עלום שם שאמר כי "במקרה של תקיפות אמריקניות מוגבלות על איראן, עמדתו של חיזבאללה תהיה אי-התערבות צבאית, אך כל התקפה נגד המנהיג העליון, אייתוללה עלי ח'מינאי, תיחשב לקו אדום".

מוקדם יותר היום מסרו מקורות המקורבים לחיזבאללה לעיתון הלבנוני המקוון "אל-מודון" כי איראן לא ביקשה עד כה מהארגון להתערב צבאית במקרה של תקיפה אמריקנית. בעיתון נכתב כי הסיבה לכך היא הערכה גבוהה של טהראן באשר ליכולתה לעמוד לבדה: "מקורות המקורבים לחיזבאללה מציינים כי האיראנים לא ביקשו ממנו להתערב במלחמה אם תפרוץ, משום שטהראן סבורה שהפיקה לקחים ממלחמת 12 הימים הקודמת, ותוכל לעמוד איתן".