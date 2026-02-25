מודי בכנסת: "הודו עומדת לצד ישראל בנחישות; אנו מחויבים להרחבת הסחר"

לאחר שנשיא ארה"ב אמר הלילה כי האיראנים ממשיכים לבנות מחדש את "תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני", תקף דובר משרד החוץ האיראני: "השיטה של לחזור על שקר שוב ושוב עד שהוא נתפס כאמת, מזוהה עם יוזף גבלס"