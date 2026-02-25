כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ראש ממשלת הודו נשא נאום במליאת הכנסת, הביע הזדהות במאבק של ישראל בטרור והצהיר: "צוותינו עובדים במרץ כדי לנהל מו"מ על הסכם סחר חופשי שאפתני". ראש הממשלה נתניהו: "נבנה יחד ברית ברזל"

אורן שלום | 25 בפברואר 2026 | חדשות | 7 דק׳

מודי בכנסת: "הודו עומדת לצד ישראל בנחישות; אנו מחויבים להרחבת הסחר"

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הגיע היום למליאת הכנסת ולקח חלק בדיון מיוחד שהתקיים לכבוד הגעתו.

תחילה התקבל מודי בטקס חגיגי בהשתתפות יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, וראש הממשלה, בנימין נתניהו. לאחר מכן קיימו נתניהו ומודי פגישה אישית ביניהם.

עם הגעתו, כתב מודי בספר האורחים של המשכן: "כבוד הוא לי להיות ראש הממשלה ההודי הראשון הנואם בכנסת. הודו וישראל חולקות מחויבות עמוקה לחופש, פלורליזם ושלטון החוק. ערכינו המשותפים הם המסד לשותפות איתנה ועמוקה בין שני העמים. נמשיך לעבוד יחד כדי לקדם שלום, חדשנות ושגשוג, ולתרום לעולם צודק, הוגן ובר קיימא".

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, במהלך נאומו בכנסת היום

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, במהלך נאומו בכנסת היום | צילום: ilia YEFIMOVICH / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024
בכיר בחיזבאללה טוען: "במקרה של תקיפות אמריקניות מוגבלות על איראן, עמדתו של חיזבאללה תהיה אי-התערבות צבאית"

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציטטה בכיר בארגון הטרור שציין כי תקיפה נגד המנהיג העליון ח'מינאי תיחשב קו אדום. במקביל, עיתון אל-מודון הלבנוני דיווח כי חיזבאללה נמנע מלהצהיר פומבית כיצד יפעל כדי שלא לספק לישראל ולארה"ב עילה לתקיפה מקדימה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו הלילה
מכסים, נפט מוונצאולה ודיור: הזווית הכלכלית בנאום מצב האומה של טראמפ

דורון פסקין

בנאומו הלילה הקדיש נשיא ארה"ב חלק מהותי לנושא הכלכלי, והכריז על מהלכים להוזלת תרופות ועידוד חיסכון פנסיוני

דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
איראן מגיבה לדבריו של טראמפ על פיתוח הטילים ותוכנית הגרעין: "שורה של שקרים גדולים"

דורון פסקין

לאחר שנשיא ארה"ב אמר הלילה כי האיראנים ממשיכים לבנות מחדש את "תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני", תקף דובר משרד החוץ האיראני: "השיטה של לחזור על שקר שוב ושוב עד שהוא נתפס כאמת, מזוהה עם יוזף גבלס"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה הלבנוני, נוואף סלאם, בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
בלבנון חוששים מפגיעה בתשתיות אזרחיות אם חיזבאללה יצטרף לעימות בהובלת איראן

יוני בן מנחם

על רקע המתיחות האזורית, והלחץ האיראני על חיזבאללה להצטרף למערכה במקרה ויפרוץ עימות, גובר החשש בלבנון מפני מלחמה נוספת שתפגע במדינה. אתמול דווח כי ישראל הזהירה את לבנון מפני פגיעה קשה, כולל תקיפת תשתיות אזרחיות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נושא את נאום מצב האומה בקונגרס, 24 בפברואר 2026
טראמפ: "לעולם לא אאפשר לנותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור להחזיק בנשק גרעיני"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס הלילה בנאום מצב האומה למתיחות מול איראן: "הם הוזהרו שלא לנסות בעתיד לבנות מחדש את תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני. ובכל זאת, הם ממשיכים"

הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025
רוסיה טוענת שבריטניה וצרפת פועלות בחשאי לצייד את אוקראינה "בנשק גרעיני או בפצצה מלוכלכת"

דורון פסקין

שירות ביון החוץ הרוסי טען כי מתבצעת "העברה סמויה של רכיבים אירופיים, ציוד וטכנולוגיות" במטרה לחזק את עמדת המיקוח של קייב לקראת אפשרות של סיום הלחימה. סגן יו"ר מועצת הביטחון של רוסיה, דמיטרי מדבדב, איים כי רוסיה עשויה להגיב

שתפו: