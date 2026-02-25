ראש ממשלת הודו נשא נאום במליאת הכנסת, הביע הזדהות במאבק של ישראל בטרור והצהיר: "צוותינו עובדים במרץ כדי לנהל מו"מ על הסכם סחר חופשי שאפתני". ראש הממשלה נתניהו: "נבנה יחד ברית ברזל"
מודי בכנסת: "הודו עומדת לצד ישראל בנחישות; אנו מחויבים להרחבת הסחר"
ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הגיע היום למליאת הכנסת ולקח חלק בדיון מיוחד שהתקיים לכבוד הגעתו.
תחילה התקבל מודי בטקס חגיגי בהשתתפות יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, וראש הממשלה, בנימין נתניהו. לאחר מכן קיימו נתניהו ומודי פגישה אישית ביניהם.
עם הגעתו, כתב מודי בספר האורחים של המשכן: "כבוד הוא לי להיות ראש הממשלה ההודי הראשון הנואם בכנסת. הודו וישראל חולקות מחויבות עמוקה לחופש, פלורליזם ושלטון החוק. ערכינו המשותפים הם המסד לשותפות איתנה ועמוקה בין שני העמים. נמשיך לעבוד יחד כדי לקדם שלום, חדשנות ושגשוג, ולתרום לעולם צודק, הוגן ובר קיימא".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו