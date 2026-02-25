מכסים, נפט מוונצאולה ודיור: הזווית הכלכלית בנאום מצב האומה של טראמפ

נאום מצב האומה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הלילה לא עסק רק במתיחות במזרח התיכון ובמשא ומתן מול איראן – חלק מרכזי ממנו הוקדש לכלכלה האמריקנית ולמדיניות הכלכלית של הממשל.

בפתח דבריו הציג טראמפ תמונת מצב אופטימית במיוחד וציין כי "האינפלציה צונחת, ההכנסות עולות במהירות, והכלכלה שועטת כפי שלא שעטה מעולם". המסר הזה שימש בסיס לטענה רחבה יותר שלפיה מדיניותו, ובראשה מדיניות המכסים, היא המנוע המרכזי לשיפור הכלכלי.