בנאומו הלילה הקדיש נשיא ארה"ב חלק מהותי לנושא הכלכלי, והכריז על מהלכים להוזלת תרופות ועידוד חיסכון פנסיוני

דורון פסקין | 25 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

מכסים, נפט מוונצאולה ודיור: הזווית הכלכלית בנאום מצב האומה של טראמפ

נאום מצב האומה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הלילה לא עסק רק במתיחות במזרח התיכון ובמשא ומתן מול איראן – חלק מרכזי ממנו הוקדש לכלכלה האמריקנית ולמדיניות הכלכלית של הממשל.

בפתח דבריו הציג טראמפ תמונת מצב אופטימית במיוחד וציין כי "האינפלציה צונחת, ההכנסות עולות במהירות, והכלכלה שועטת כפי שלא שעטה מעולם". המסר הזה שימש בסיס לטענה רחבה יותר שלפיה מדיניותו, ובראשה מדיניות המכסים, היא המנוע המרכזי לשיפור הכלכלי.

באחד הקטעים הבולטים בנאום אמר: "אחת הסיבות המרכזיות למהפך הכלכלי המדהים של ארצנו, הגדול בהיסטוריה, היו המכסים". לטענתו, המכסים הכניסו לארה"ב "מאות מיליארדי דולרים" וסייעו להשגת עסקאות טובות יותר – הן מבחינה כלכלית והן בהיבטי ביטחון לאומי.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו הלילה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו הלילה | צילום: Kenny Holston-Pool/Getty Images

דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
איראן מגיבה לדבריו של טראמפ על פיתוח הטילים ותוכנית הגרעין: "שורה של שקרים גדולים"

דורון פסקין

לאחר שנשיא ארה"ב אמר הלילה כי האיראנים ממשיכים לבנות מחדש את "תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני", תקף דובר משרד החוץ האיראני: "השיטה של לחזור על שקר שוב ושוב עד שהוא נתפס כאמת, מזוהה עם יוזף גבלס"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה הלבנוני, נוואף סלאם, בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
בלבנון חוששים מפגיעה בתשתיות אזרחיות אם חיזבאללה יצטרף לעימות בהובלת איראן

יוני בן מנחם

על רקע המתיחות האזורית, והלחץ האיראני על חיזבאללה להצטרף למערכה במקרה ויפרוץ עימות, גובר החשש בלבנון מפני מלחמה נוספת שתפגע במדינה. אתמול דווח כי ישראל הזהירה את לבנון מפני פגיעה קשה, כולל תקיפת תשתיות אזרחיות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נושא את נאום מצב האומה בקונגרס, 24 בפברואר 2026
טראמפ: "לעולם לא אאפשר לנותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור להחזיק בנשק גרעיני"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס הלילה בנאום מצב האומה למתיחות מול איראן: "הם הוזהרו שלא לנסות בעתיד לבנות מחדש את תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני. ובכל זאת, הם ממשיכים"

הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025
רוסיה טוענת שבריטניה וצרפת פועלות בחשאי לצייד את אוקראינה "בנשק גרעיני או בפצצה מלוכלכת"

דורון פסקין

שירות ביון החוץ הרוסי טען כי מתבצעת "העברה סמויה של רכיבים אירופיים, ציוד וטכנולוגיות" במטרה לחזק את עמדת המיקוח של קייב לקראת אפשרות של סיום הלחימה. סגן יו"ר מועצת הביטחון של רוסיה, דמיטרי מדבדב, איים כי רוסיה עשויה להגיב

כוחות חילוץ אוקראינים באחת מזירות התקיפה הרוסיות בקייב, 28 בספטמבר 2025
דוח חדש מעריך: מצב התשתיות באוקראינה הוחמר; דרושים 588 מיליארד דולר לשיקום בעשור הקרוב

דורון פסקין

ארבע שנים למלחמה, נתונים שפורסמו על ידי ממשלת אוקראינה, קבוצת הבנק העולמי, הנציבות האירופית והאו"ם, התקפות רוסיות נרחבות במהלך השנה האחרונה העמיקו את הנזק לתשתיות האנרגיה והתחבורה במדינה

בניין הקפיטול של מדינת אריזונה
בית הנבחרים באריזונה קבע הכרה ב"לגיטימיות ההיסטורית, המקראית והמשפטית" של יהודה ושומרון

דורון פסקין

שתי החלטות שעברו קובעות שהמדינה תשתמש במונח "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית" ומחזקות את הלגיטימציה של ישראל ביהודה ושומרון

