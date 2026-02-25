בנאומו הלילה הקדיש נשיא ארה"ב חלק מהותי לנושא הכלכלי, והכריז על מהלכים להוזלת תרופות ועידוד חיסכון פנסיוני
דורון פסקין | 25 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
מכסים, נפט מוונצאולה ודיור: הזווית הכלכלית בנאום מצב האומה של טראמפ
נאום מצב האומה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הלילה לא עסק רק במתיחות במזרח התיכון ובמשא ומתן מול איראן – חלק מרכזי ממנו הוקדש לכלכלה האמריקנית ולמדיניות הכלכלית של הממשל.
בפתח דבריו הציג טראמפ תמונת מצב אופטימית במיוחד וציין כי "האינפלציה צונחת, ההכנסות עולות במהירות, והכלכלה שועטת כפי שלא שעטה מעולם". המסר הזה שימש בסיס לטענה רחבה יותר שלפיה מדיניותו, ובראשה מדיניות המכסים, היא המנוע המרכזי לשיפור הכלכלי.
באחד הקטעים הבולטים בנאום אמר: "אחת הסיבות המרכזיות למהפך הכלכלי המדהים של ארצנו, הגדול בהיסטוריה, היו המכסים". לטענתו, המכסים הכניסו לארה"ב "מאות מיליארדי דולרים" וסייעו להשגת עסקאות טובות יותר – הן מבחינה כלכלית והן בהיבטי ביטחון לאומי.
