כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב התייחס הלילה בנאום מצב האומה למתיחות מול איראן: "הם הוזהרו שלא לנסות בעתיד לבנות מחדש את תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני. ובכל זאת, הם ממשיכים"

אורן שלום | 25 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "לעולם לא אאפשר לנותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור להחזיק בנשק גרעיני"

הלילה נשא נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, את נאום "מצב האומה" בפני הקונגרס, ובו התייחס בהרחבה למתיחות מול איראן ולמאמצים למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני.

בנאומו הדגיש טראמפ כי "במשך עשורים הייתה זו מדיניותה של ארה"ב לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני".

לדבריו, "מאז שתפסו שליטה על האומה הגאה הזו לפני 47 שנה, המשטר ושלוחיו הרצחניים לא הפיצו דבר מלבד טרור, מוות ושנאה. הם הרגו ופצעו אלפי חיילים אמריקאים ומאות אלפים ואף מיליוני אנשים באמצעות מה שמכונה מטעני צד. הם היו מלכי מטעני הצד [...] רק במהלך החודשים האחרונים, בעקבות המחאות, הם הרגו לפחות, כך נראה, 32,000 מפגינים. במדינה שלהם עצמם. הם ירו בהם ותלו אותם [...] אלה אנשים נוראים".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נושא את נאום מצב האומה בקונגרס, 24 בפברואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נושא את נאום מצב האומה בקונגרס, 24 בפברואר 2026 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025
רוסיה טוענת שבריטניה וצרפת פועלות בחשאי לצייד את אוקראינה "בנשק גרעיני או בפצצה מלוכלכת"

דורון פסקין

שירות ביון החוץ הרוסי טען כי מתבצעת "העברה סמויה של רכיבים אירופיים, ציוד וטכנולוגיות" במטרה לחזק את עמדת המיקוח של קייב לקראת אפשרות של סיום הלחימה. סגן יו"ר מועצת הביטחון של רוסיה, דמיטרי מדבדב, איים כי רוסיה עשויה להגיב

כוחות חילוץ אוקראינים באחת מזירות התקיפה הרוסיות בקייב, 28 בספטמבר 2025
דוח חדש מעריך: מצב התשתיות באוקראינה הוחמר; דרושים 588 מיליארד דולר לשיקום בעשור הקרוב

דורון פסקין

ארבע שנים למלחמה, נתונים שפורסמו על ידי ממשלת אוקראינה, קבוצת הבנק העולמי, הנציבות האירופית והאו"ם, התקפות רוסיות נרחבות במהלך השנה האחרונה העמיקו את הנזק לתשתיות האנרגיה והתחבורה במדינה

בניין הקפיטול של מדינת אריזונה
בית הנבחרים באריזונה קבע הכרה ב"לגיטימיות ההיסטורית, המקראית והמשפטית" של יהודה ושומרון

דורון פסקין

שתי החלטות שעברו קובעות שהמדינה תשתמש במונח "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית" ומחזקות את הלגיטימציה של ישראל ביהודה ושומרון

צילומי מסך מתוך סרטון המתעד את התרגיל ופורסם על ידי סוכנות פארס
משמרות המהפכה קיימו תרגיל להגנת החופים במפרץ הפרסי שכלל ירי חי

דורון פסקין

בתרגיל נעשה שימוש במערכות טילים וכטב"מים מתקדמות. שר ההגנה האיראני: "אם תיכפה עלינו מלחמה – נגיב בעוצמה"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025
ראש ממשלת לבנון: אסור לאפשר לגורמים שאינם המדינה לגרור אותה לעימות נוסף

דורון פסקין

נוואף סלאם הביע דאגה מההצהרות של מזכ"ל חיזבאללה כי הארגון לא יעמוד מנגד אם איראן תותקף, וחזר על עמדת הממשלה שלפיה הנשק צריך להימצא בידי המדינה בלבד

השליח האמריקני, סטיב ויטקוף; שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י
איראן צפויה למסור לארה"ב הצעה להסכם חדש; בישראל מזהירים מניסיון איראני למשוך זמן

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מעריכים כי טהראן תציג "התגמשות" מסוימת בנושא הגרעין, אותה ינסו לשווק כמשמעותית, במטרה להשאיר פתח לשיחות ולנסות לעכב תקיפה אמריקנית אפשרית

שתפו: