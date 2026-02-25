נשיא ארה"ב התייחס הלילה בנאום מצב האומה למתיחות מול איראן: "הם הוזהרו שלא לנסות בעתיד לבנות מחדש את תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני. ובכל זאת, הם ממשיכים"
טראמפ: "לעולם לא אאפשר לנותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור להחזיק בנשק גרעיני"
הלילה נשא נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, את נאום "מצב האומה" בפני הקונגרס, ובו התייחס בהרחבה למתיחות מול איראן ולמאמצים למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני.
בנאומו הדגיש טראמפ כי "במשך עשורים הייתה זו מדיניותה של ארה"ב לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני".
לדבריו, "מאז שתפסו שליטה על האומה הגאה הזו לפני 47 שנה, המשטר ושלוחיו הרצחניים לא הפיצו דבר מלבד טרור, מוות ושנאה. הם הרגו ופצעו אלפי חיילים אמריקאים ומאות אלפים ואף מיליוני אנשים באמצעות מה שמכונה מטעני צד. הם היו מלכי מטעני הצד [...] רק במהלך החודשים האחרונים, בעקבות המחאות, הם הרגו לפחות, כך נראה, 32,000 מפגינים. במדינה שלהם עצמם. הם ירו בהם ותלו אותם [...] אלה אנשים נוראים".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו