רוסיה טוענת שבריטניה וצרפת פועלות בחשאי לצייד את אוקראינה "בנשק גרעיני או בפצצה מלוכלכת"

לשכת העיתונות של שירות ביון החוץ הרוסי (SVR) פרסמה היום הודעה שלפיה בריטניה וצרפת פועלות בחשאי כדי לצייד את אוקראינה "בנשק גרעיני או בפצצה מלוכלכת".

לטענת ה-SVR, המהלך נועד לחזק את עמדת המיקוח של קייב לקראת אפשרות לסיום הלחימה, על רקע מצב בשטח שלדברי מוסקבה "אינו מותיר סיכוי לניצחון אוקראיני".