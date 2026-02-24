כניסה
שירות ביון החוץ הרוסי טען כי מתבצעת "העברה סמויה של רכיבים אירופיים, ציוד וטכנולוגיות" במטרה לחזק את עמדת המיקוח של קייב לקראת אפשרות של סיום הלחימה. סגן יו"ר מועצת הביטחון של רוסיה, דמיטרי מדבדב, איים כי רוסיה עשויה להגיב

דורון פסקין | 24 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

רוסיה טוענת שבריטניה וצרפת פועלות בחשאי לצייד את אוקראינה "בנשק גרעיני או בפצצה מלוכלכת"

לשכת העיתונות של שירות ביון החוץ הרוסי (SVR) פרסמה היום הודעה שלפיה בריטניה וצרפת פועלות בחשאי כדי לצייד את אוקראינה "בנשק גרעיני או בפצצה מלוכלכת".

לטענת ה-SVR, המהלך נועד לחזק את עמדת המיקוח של קייב לקראת אפשרות לסיום הלחימה, על רקע מצב בשטח שלדברי מוסקבה "אינו מותיר סיכוי לניצחון אוקראיני".

לפי ההודעה, "האליטות" בלונדון ובפריז אינן מוכנות להשלים עם תבוסה, ולכן הן פועלות לספק לאוקראינה "נשק פלא". עוד נמסר כי מדובר ב"העברה סמויה של רכיבים אירופיים, ציוד וטכנולוגיות" בתחום. ה-SVR אף נקב במערכת ספציפית שלטענתו נשקלת להעברה: ראש קרב צרפתי קטן ממדים מסוג TN75, המשמש בדרך כלל את הטילים הבליסטיים המשוגרים מצוללות.

הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025

הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025 | צילום: Alexander Nemenov / AFP via Getty Images

