ראש ממשלת לבנון: אסור לאפשר לגורמים שאינם המדינה לגרור אותה לעימות נוסף

על רקע המתיחות הגוברת בין ארה"ב לאיראן, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הזהיר מפני אפשרות של היגררות לבנון לעימות אזורי וקרא לחיזבאללה להימנע מ"הרפתקה צבאית" נוספת שתסכן את המדינה.

בריאיון לעיתון הלבנוני "נידאא אל-ווטן", שפורסם היום, הזכיר סלאם את המחיר הכבד ששילמה לבנון בעקבות מעורבותה בעימות בעזה, ודרש להשיב למדינה את סמכות ההחלטה בנושאי מלחמה ושלום.

במוקד הריאיון עמדה השאלה האם חיזבאללה יצטרף למערכה במקרה של תקיפה אמריקנית באיראן. סלאם התייחס לדיווחים שלפיהם יו"ר הפרלמנט, נביה ברי, קיבל מהארגון ערבויות לשמירה על ניטרליות, אך הדגיש כי הוא מוטרד מהסתירות בשטח: "ערבויות כאלה, אם אכן ניתנו, הן מבורכות, אך אינני יכול להסתיר את דאגתי מהמסרים הסותרים בין ניסיונות הרגעה כאלו לבין העמדות הפומביות של מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, שהצהיר מפורשות כי הארגון לא יעמוד מנגד אם איראן תותקף".