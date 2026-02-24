כניסה
נוואף סלאם הביע דאגה מההצהרות של מזכ"ל חיזבאללה כי הארגון לא יעמוד מנגד אם איראן תותקף, וחזר על עמדת הממשלה שלפיה הנשק צריך להימצא בידי המדינה בלבד

דורון פסקין | 24 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש ממשלת לבנון: אסור לאפשר לגורמים שאינם המדינה לגרור אותה לעימות נוסף

על רקע המתיחות הגוברת בין ארה"ב לאיראן, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הזהיר מפני אפשרות של היגררות לבנון לעימות אזורי וקרא לחיזבאללה להימנע מ"הרפתקה צבאית" נוספת שתסכן את המדינה.

בריאיון לעיתון הלבנוני "נידאא אל-ווטן", שפורסם היום, הזכיר סלאם את המחיר הכבד ששילמה לבנון בעקבות מעורבותה בעימות בעזה, ודרש להשיב למדינה את סמכות ההחלטה בנושאי מלחמה ושלום.

במוקד הריאיון עמדה השאלה האם חיזבאללה יצטרף למערכה במקרה של תקיפה אמריקנית באיראן. סלאם התייחס לדיווחים שלפיהם יו"ר הפרלמנט, נביה ברי, קיבל מהארגון ערבויות לשמירה על ניטרליות, אך הדגיש כי הוא מוטרד מהסתירות בשטח: "ערבויות כאלה, אם אכן ניתנו, הן מבורכות, אך אינני יכול להסתיר את דאגתי מהמסרים הסותרים בין ניסיונות הרגעה כאלו לבין העמדות הפומביות של מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, שהצהיר מפורשות כי הארגון לא יעמוד מנגד אם איראן תותקף".

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025 | צילום: JOSEPH EID / AFP via Getty Images

השליח האמריקני, סטיב ויטקוף; שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י
איראן צפויה למסור לארה"ב הצעה להסכם חדש; בישראל מזהירים מניסיון איראני למשוך זמן

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מעריכים כי טהראן תציג "התגמשות" מסוימת בנושא הגרעין, אותה ינסו לשווק כמשמעותית, במטרה להשאיר פתח לשיחות ולנסות לעכב תקיפה אמריקנית אפשרית

ראש ממשלת הולנד הנכנס, רוב יטן, 19 בינואר 2026
ממשלה חדשה הושבעה בהולנד – האתגרים שעל הפרק והעמדה כלפי ישראל

דורון פסקין

רוב יטן, שהושבע לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות הולנד, ינהיג ממשלת מיעוט של מפלגות המרכז ימין שתידרש להכריע בין קיצוצים להעלאות מיסים כדי לממן זינוק חד בהוצאות הביטחון, לצד קידום רפורמות מואצות בשוק הדיור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נואמו במליאת הכנסת היום
נתניהו: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. אנו ערוכים לכל תרחיש"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס במליאת הכנסת למתיחות האזורית וציין: "הברית עם ארה"ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר, כולל בין גורמי הביטחון שלנו ושירותי הביטחון שלהם. מעולם לא היה דבר כזה"

מימין: מפגינות שורפות את דגל הרפובליקה האסלאמית, משמאל: סטודנטים מפגינים באוניברסיטת אמיר כביר שבטהראן
הפגנות הסטודנטים באיראן – מפגינות שרפו את דגל הרפובליקה האסלאמית; עימותים בין הבסיג' למפגינים

דורון פסקין

לפי תיעודים מאיראן, ההפגנות באוניברסיטאות נמשכות זה היום השלישי ברציפות 

אנשי המשמר הלאומי במקסיקו, ורכבים שנשרפו במהלך המהומות, 22 בפברואר 2026
לאחר חיסול "אל מנצ'ו" – מקסיקו בכאוס; בארה"ב מברכים: "התפתחות אדירה"

דורון פסקין

גל מהומות שוטף את מקסיקו בעקבות חיסולו אמש של מנהיג הקרטל שהוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור. דוברת הבית הלבן מסרה: "הוא היה אחד ממבריחי הפנטניל הגדולים ביותר לארה"ב"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
טראמפ נותן הזדמנות נוספת לדיפלומטיה; בישראל עוקבים בדריכות

יוני בן מנחם

שר החוץ של עומאן הודיע אמש כי נקבע סבב משא ומתן בין איראן לארה"ב ליום חמישי הקרוב. איראן צפויה להגיש הצעה מעודכנת ומצהירה כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". בירושלים מעריכים כי מדובר ב"הזדמנות האחרונה" להגיע להסכם

