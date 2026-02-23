ממשלה חדשה הושבעה בהולנד – האתגרים שעל הפרק והעמדה כלפי ישראל

הולנד נכנסה היום לעידן פוליטי חדש, לאחר שהמלך וילם-אלכסנדר השביע בארמון האוּיסטֶן-בּוֹס שבהאג את ממשלתו של רוב יטן. יטן, בן 38, הוא הצעיר ביותר שכיהן אי פעם כראש ממשלה במדינה. הראשון מטעם מפלגת D66.

נקודת הפתיחה של יטן מורכבת במיוחד: הממשלה בראשותו מחזיקה ב-66 מושבים בלבד מתוך 150 בבית הנבחרים, ובסנאט (הבית העליון) היא רחוקה עוד יותר מרוב – 22 מושבים בלבד מתוך 75. המשמעות היא שמדובר בממשלת מיעוט ושכמעט כל מהלך חקיקה, ובוודאי תקציב ורפורמות מבניות, יחייב בניית רוב אד-הוק – פעם מול השמאל ופעם מול הימין, בהתאם לנושא.