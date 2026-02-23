כניסה
רוב יטן, שהושבע לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות הולנד, ינהיג ממשלת מיעוט של מפלגות המרכז ימין שתידרש להכריע בין קיצוצים להעלאות מיסים כדי לממן זינוק חד בהוצאות הביטחון, לצד קידום רפורמות מואצות בשוק הדיור

דורון פסקין | 23 בפברואר 2026 | חדשות | 4 דק׳

ממשלה חדשה הושבעה בהולנד – האתגרים שעל הפרק והעמדה כלפי ישראל

הולנד נכנסה היום לעידן פוליטי חדש, לאחר שהמלך וילם-אלכסנדר השביע בארמון האוּיסטֶן-בּוֹס שבהאג את ממשלתו של רוב יטן. יטן, בן 38, הוא הצעיר ביותר שכיהן אי פעם כראש ממשלה במדינה. הראשון מטעם מפלגת D66.

נקודת הפתיחה של יטן מורכבת במיוחד: הממשלה בראשותו מחזיקה ב-66 מושבים בלבד מתוך 150 בבית הנבחרים, ובסנאט (הבית העליון) היא רחוקה עוד יותר מרוב – 22 מושבים בלבד מתוך 75. המשמעות היא שמדובר בממשלת מיעוט ושכמעט כל מהלך חקיקה, ובוודאי תקציב ורפורמות מבניות, יחייב בניית רוב אד-הוק – פעם מול השמאל ופעם מול הימין, בהתאם לנושא.

הבחירות שהובילו להקמת הקואליציה הנוכחית הוקדמו לאחר נפילת ממשלת דיק סחוף בעקבות פרישת מפלגת הימין PVV של חירט וילדרס מהקואליציה. ב-29 באוקטובר 2025 נערכו הבחירות, ותוצאותיהן הרשמיות הוכרזו בידי ועדת הבחירות ב-7 בנובמבר. מפלגות המרכז ימין D66 ו-PVV סיימו בשוויון של 26 מושבים כל אחת.

ראש ממשלת הולנד הנכנס, רוב יטן, 19 בינואר 2026

ראש ממשלת הולנד הנכנס, רוב יטן, 19 בינואר 2026 | צילום: Koen van Weel / ANP / AFP via Getty Images

