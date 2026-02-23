נתניהו: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. אנו ערוכים לכל תרחיש"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאם היום במליאת הכנסת במסגרת דיון 40 חתימות. "חזרתי לאחרונה מהפגישה השביעית עם נשיא ארה"ב מאז היבחרו. אני אומר היום, על הבטחת החיים של מיליוני אזרחי ישראל – ישראל מעולם לא הייתה חזקה יותר.

"הברית עם ארה"ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר, כולל בין גורמי הביטחון שלנו ושירותי הביטחון שלהם. מעולם לא היה דבר כזה", אמר נתניהו.