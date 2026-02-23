כניסה
ראש הממשלה התייחס במליאת הכנסת למתיחות האזורית וציין: "הברית עם ארה"ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר, כולל בין גורמי הביטחון שלנו ושירותי הביטחון שלהם. מעולם לא היה דבר כזה"

אורן שלום | 23 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

נתניהו: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. אנו ערוכים לכל תרחיש"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאם היום במליאת הכנסת במסגרת דיון 40 חתימות. "חזרתי לאחרונה מהפגישה השביעית עם נשיא ארה"ב מאז היבחרו. אני אומר היום, על הבטחת החיים של מיליוני אזרחי ישראל – ישראל מעולם לא הייתה חזקה יותר.

"הברית עם ארה"ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר, כולל בין גורמי הביטחון שלנו ושירותי הביטחון שלהם. מעולם לא היה דבר כזה", אמר נתניהו.

בדבריו הוא התייחס למתיחות במזרח התיכון בנוגע לאפשרות של עימות עם איראן: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. אנו עם עין פקוחה וערוכים לכל תרחיש.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נואמו במליאת הכנסת היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נואמו במליאת הכנסת היום | צילום מסך

כתבות נוספות
מימין: מפגינות שורפות את דגל הרפובליקה האסלאמית, משמאל: סטודנטים מפגינים באוניברסיטת אמיר כביר שבטהראן
הפגנות הסטודנטים באיראן – מפגינות שרפו את דגל הרפובליקה האסלאמית; עימותים בין הבסיג' למפגינים

דורון פסקין

לפי תיעודים מאיראן, ההפגנות באוניברסיטאות נמשכות זה היום השלישי ברציפות 

אנשי המשמר הלאומי במקסיקו, ורכבים שנשרפו במהלך המהומות, 22 בפברואר 2026
לאחר חיסול "אל מנצ'ו" – מקסיקו בכאוס; בארה"ב מברכים: "התפתחות אדירה"

דורון פסקין

גל מהומות שוטף את מקסיקו בעקבות חיסולו אמש של מנהיג הקרטל שהוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור. דוברת הבית הלבן מסרה: "הוא היה אחד ממבריחי הפנטניל הגדולים ביותר לארה"ב"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
טראמפ נותן הזדמנות נוספת לדיפלומטיה; בישראל עוקבים בדריכות

יוני בן מנחם

שר החוץ של עומאן הודיע אמש כי נקבע סבב משא ומתן בין איראן לארה"ב ליום חמישי הקרוב. איראן צפויה להגיש הצעה מעודכנת ומצהירה כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". בירושלים מעריכים כי מדובר ב"הזדמנות האחרונה" להגיע להסכם

כוחות המשטר הסורי בעיר סווידא, 16 ביולי 2025
ויכוח פומבי בסוריה בנוגע לשאלה האם המשטר הטיל מצור על סווידא

דורון פסקין

הוויכוח עלה בעקבות טענות על שיבושים באספקה לאזור וחסימת צירים, מה שפלגים דרוזים שונים רואים כמצור. בדמשק מכחישים וטוענים לזרימת סיוע סדירה לאזור

הפגנות באיראן היום
יום נוסף של הפגנות באוניברסיטאות באיראן; דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים בין כוחות הבסיג' למפגינים

דורון פסקין

לאחר ההפגנות שהחלו אתמול לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים, דיווחים מאיראן מצביעים על המשך המגמה בעיקר באוניברסיטאות בטהראן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025
דאע"ש קורא לאנשיו להגביר את המתקפות על השלטון הסורי

דורון פסקין

בהודעה שפרסם דובר דאע"ש בסוף השבוע הוא תיאר את השלטון בדמשק כ"ממשלה חילונית" שסטתה מן האסלאם, וקרא ללוחמיו "להילחם בו"

