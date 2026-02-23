כניסה
לפי תיעודים מאיראן, ההפגנות באוניברסיטאות נמשכות זה היום השלישי ברציפות 

דורון פסקין | 23 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

הפגנות הסטודנטים באיראן – מפגינות שרפו את דגל הרפובליקה האסלאמית; עימותים בין הבסיג' למפגינים

הפגנות סטודנטים בקמפוסים באוניברסיטאות ברחבי איראן נמשכות זה היום השלישי ברציפות. ביום שבת האחרון החלו ההפגנות לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים.

לרשת עלו מהבוקר תיעודים בעיקר מאוניברסיטאות "אמיר כביר", "טהראן" ו"א-זהראא'" שבטהראן וכן מ"האוניברסיטה לטכנולוגיה" בעיר איספהאן.

בכל התיעודים נשמעות קריאות של הסטודנטים בגנות משטר האייתולות. לפי התיעודים, באוניברסיטת טהראן נרשמו עימותים בין כוחות מיליציית הבסיג' של משמרות המהפכה לבין סטודנטים שהפגינו.

מימין: מפגינות שורפות את דגל הרפובליקה האסלאמית, משמאל: סטודנטים מפגינים באוניברסיטת אמיר כביר שבטהראן

מימין: מפגינות שורפות את דגל הרפובליקה האסלאמית, משמאל: סטודנטים מפגינים באוניברסיטת אמיר כביר שבטהראן | צילומי מסך

