הפגנות הסטודנטים באיראן – מפגינות שרפו את דגל הרפובליקה האסלאמית; עימותים בין הבסיג' למפגינים

גל מהומות שוטף את מקסיקו בעקבות חיסולו אמש של מנהיג הקרטל שהוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור. דוברת הבית הלבן מסרה: "הוא היה אחד ממבריחי הפנטניל הגדולים ביותר לארה"ב"