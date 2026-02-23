גל מהומות שוטף את מקסיקו בעקבות חיסולו אמש של מנהיג הקרטל שהוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור. דוברת הבית הלבן מסרה: "הוא היה אחד ממבריחי הפנטניל הגדולים ביותר לארה"ב"
דורון פסקין | 23 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
לאחר חיסול "אל מנצ'ו" – מקסיקו בכאוס; בארה"ב מברכים: "התפתחות אדירה"
רובן נסמיו אוסגרה סרוונטס, מנהיג קרטל "חליסקו הדור החדש" (CJNG), שכונה "אל מנצ'ו" – חוסל אתמול במבצע מיוחד במקסיקו.
הקרטל שבראשו עמד נחשב לאחד הארגונים האלימים והחזקים במדינה, בעל מאפיינים צבאיים מובהקים, המגלגל מיליארדי דולרים בשנה ואף הוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור.
בתגובה לחיסולו פתחו אנשיו בגל אלימות חסר תקדים. על פי דו"ח מבצעי של קבינט הביטחון המקסיקני, נרשמו 252 חסימות כבישים אלימות ב-20 מדינות שונות. מוקד האירועים היה במדינת חליסקו, שם תועדו 65 תקריות שכללו הצתת משאיות, אוטובוסים ורכבים פרטיים בניסיון לשתק צירי תנועה מרכזיים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו