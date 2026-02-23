כניסה
גל מהומות שוטף את מקסיקו בעקבות חיסולו אמש של מנהיג הקרטל שהוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור. דוברת הבית הלבן מסרה: "הוא היה אחד ממבריחי הפנטניל הגדולים ביותר לארה"ב"

דורון פסקין | 23 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

לאחר חיסול "אל מנצ'ו" – מקסיקו בכאוס; בארה"ב מברכים: "התפתחות אדירה"

רובן נסמיו אוסגרה סרוונטס, מנהיג קרטל "חליסקו הדור החדש" (CJNG), שכונה "אל מנצ'ו" – חוסל אתמול במבצע מיוחד במקסיקו.

הקרטל שבראשו עמד נחשב לאחד הארגונים האלימים והחזקים במדינה, בעל מאפיינים צבאיים מובהקים, המגלגל מיליארדי דולרים בשנה ואף הוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור.

בתגובה לחיסולו פתחו אנשיו בגל אלימות חסר תקדים. על פי דו"ח מבצעי של קבינט הביטחון המקסיקני, נרשמו 252 חסימות כבישים אלימות ב-20 מדינות שונות. מוקד האירועים היה במדינת חליסקו, שם תועדו 65 תקריות שכללו הצתת משאיות, אוטובוסים ורכבים פרטיים בניסיון לשתק צירי תנועה מרכזיים.

אנשי המשמר הלאומי במקסיקו, ורכבים שנשרפו במהלך המהומות, 22 בפברואר 2026

אנשי המשמר הלאומי במקסיקו, ורכבים שנשרפו במהלך המהומות, 22 בפברואר 2026 | צילום: Ulises Ruiz / AFP via Getty Images

כתבות נוספות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
טראמפ נותן הזדמנות נוספת לדיפלומטיה; בישראל עוקבים בדריכות

יוני בן מנחם

שר החוץ של עומאן הודיע אמש כי נקבע סבב משא ומתן בין איראן לארה"ב ליום חמישי הקרוב. איראן צפויה להגיש הצעה מעודכנת ומצהירה כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". בירושלים מעריכים כי מדובר ב"הזדמנות האחרונה" להגיע להסכם

כוחות המשטר הסורי בעיר סווידא, 16 ביולי 2025
ויכוח פומבי בסוריה בנוגע לשאלה האם המשטר הטיל מצור על סווידא

דורון פסקין

הוויכוח עלה בעקבות טענות על שיבושים באספקה לאזור וחסימת צירים, מה שפלגים דרוזים שונים רואים כמצור. בדמשק מכחישים וטוענים לזרימת סיוע סדירה לאזור

הפגנות באיראן היום
יום נוסף של הפגנות באוניברסיטאות באיראן; דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים בין כוחות הבסיג' למפגינים

דורון פסקין

לאחר ההפגנות שהחלו אתמול לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים, דיווחים מאיראן מצביעים על המשך המגמה בעיקר באוניברסיטאות בטהראן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025
דאע"ש קורא לאנשיו להגביר את המתקפות על השלטון הסורי

דורון פסקין

בהודעה שפרסם דובר דאע"ש בסוף השבוע הוא תיאר את השלטון בדמשק כ"ממשלה חילונית" שסטתה מן האסלאם, וקרא ללוחמיו "להילחם בו"

תיעודים מאחת מזירות התקיפה של פקיסטן באפגניסטן הלילה, 22 בפברואר 2026
פקיסטן תקפה באפגניסטן, שדיווחה על עשרות הרוגים ופצועים

דורון פסקין

לטענת הצבא הפקיסטני, התקיפות כוונו נגד יעדי טרור; בקאבול הציגו גרסה הפוכה וטענו כי התקיפות כוונו נגד אוכלוסיה אזרחית. האירועים מעמידים בספק את הסכם הפסקת האש שהושג בין שתי המדינות באוקטובר 2025

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
כיצד חיסול אפשרי של ח'מינאי עשוי להשפיע על יציבות המשטר האיראני?

יוני בן מנחם

בכירים בישראל טוענים כי חיסול של המנהיג העליון של איראן לאו דווקא יביא לנפילת המשטר, אך עשוי להצית תקופה ממושכת של שחיקה, חוסר יציבות פנימית ומאבקי כוח שיפגעו בעוצמתו האסטרטגית

