שר החוץ של עומאן הודיע אמש כי נקבע סבב משא ומתן בין איראן לארה"ב ליום חמישי הקרוב. איראן צפויה להגיש הצעה מעודכנת ומצהירה כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". בירושלים מעריכים כי מדובר ב"הזדמנות האחרונה" להגיע להסכם
23 בפברואר 2026
טראמפ נותן הזדמנות נוספת לדיפלומטיה; בישראל עוקבים בדריכות
שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, אישר אמש ב-X כי ארה"ב ואיראן יקיימו ביום חמישי הקרוב בז’נבה סבב נוסף של משא ומתן. לדבריו, "תהיה דחיפה חיובית לעשות צעד נוסף לקראת סיכום העסקה".
איראן צפויה להעביר היום או מחר את הצעתה המעודכנת לשיחות. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר אמש בריאיון לרשת CBS כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". לדבריו, הסיכויים לכך טובים, ובטהראן ממשיכים לגבש את המרכיבים שייכללו בהסכם.
עוד ציין כי אם ארה"ב מעוניינת בפתרון לסוגיית תוכנית הגרעין האיראנית, הדרך היחידה לכך היא דיפלומטיה: "הוכחנו זאת בעבר, ואני מאמין שיש עדיין סיכוי טוב. אין צורך בצבירה של כוח צבאי – היא לא תסייע, ולא תפעיל עלינו לחץ".
