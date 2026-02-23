כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שר החוץ של עומאן הודיע אמש כי נקבע סבב משא ומתן בין איראן לארה"ב ליום חמישי הקרוב. איראן צפויה להגיש הצעה מעודכנת ומצהירה כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". בירושלים מעריכים כי מדובר ב"הזדמנות האחרונה" להגיע להסכם

יוני בן מנחם | 23 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ נותן הזדמנות נוספת לדיפלומטיה; בישראל עוקבים בדריכות

שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, אישר אמש ב-X כי ארה"ב ואיראן יקיימו ביום חמישי הקרוב בז’נבה סבב נוסף של משא ומתן. לדבריו, "תהיה דחיפה חיובית לעשות צעד נוסף לקראת סיכום העסקה".

איראן צפויה להעביר היום או מחר את הצעתה המעודכנת לשיחות. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר אמש בריאיון לרשת CBS כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". לדבריו, הסיכויים לכך טובים, ובטהראן ממשיכים לגבש את המרכיבים שייכללו בהסכם.

עוד ציין כי אם ארה"ב מעוניינת בפתרון לסוגיית תוכנית הגרעין האיראנית, הדרך היחידה לכך היא דיפלומטיה: "הוכחנו זאת בעבר, ואני מאמין שיש עדיין סיכוי טוב. אין צורך בצבירה של כוח צבאי – היא לא תסייע, ולא תפעיל עלינו לחץ".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: JIM WATSON/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות המשטר הסורי בעיר סווידא, 16 ביולי 2025
ויכוח פומבי בסוריה בנוגע לשאלה האם המשטר הטיל מצור על סווידא

דורון פסקין

הוויכוח עלה בעקבות טענות על שיבושים באספקה לאזור וחסימת צירים, מה שפלגים דרוזים שונים רואים כמצור. בדמשק מכחישים וטוענים לזרימת סיוע סדירה לאזור

הפגנות באיראן היום
יום נוסף של הפגנות באוניברסיטאות באיראן; דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים בין כוחות הבסיג' למפגינים

דורון פסקין

לאחר ההפגנות שהחלו אתמול לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים, דיווחים מאיראן מצביעים על המשך המגמה בעיקר באוניברסיטאות בטהראן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025
דאע"ש קורא לאנשיו להגביר את המתקפות על השלטון הסורי

דורון פסקין

בהודעה שפרסם דובר דאע"ש בסוף השבוע הוא תיאר את השלטון בדמשק כ"ממשלה חילונית" שסטתה מן האסלאם, וקרא ללוחמיו "להילחם בו"

תיעודים מאחת מזירות התקיפה של פקיסטן באפגניסטן הלילה, 22 בפברואר 2026
פקיסטן תקפה באפגניסטן, שדיווחה על עשרות הרוגים ופצועים

דורון פסקין

לטענת הצבא הפקיסטני, התקיפות כוונו נגד יעדי טרור; בקאבול הציגו גרסה הפוכה וטענו כי התקיפות כוונו נגד אוכלוסיה אזרחית. האירועים מעמידים בספק את הסכם הפסקת האש שהושג בין שתי המדינות באוקטובר 2025

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
כיצד חיסול אפשרי של ח'מינאי עשוי להשפיע על יציבות המשטר האיראני?

יוני בן מנחם

בכירים בישראל טוענים כי חיסול של המנהיג העליון של איראן לאו דווקא יביא לנפילת המשטר, אך עשוי להצית תקופה ממושכת של שחיקה, חוסר יציבות פנימית ומאבקי כוח שיפגעו בעוצמתו האסטרטגית

תקיפה של צה"ל נגד מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, 15 בינואר 2026
צה"ל מגביר את ההתקפות על חיזבאללה לקראת עימות אפשרי עם איראן

יוני בן מנחם

במערכת הביטחון מזהים לחץ איראני גובר על חיזבאללה להצטרף לעימות במקרה של תקיפה אמריקנית בטהראן, ומנסים לשחוק מראש את יכולותיו הרקטיות והמבצעיות, בעוד בלבנון גוברת הדאגה מהידרדרות לעימות אזורי רחב

שתפו: