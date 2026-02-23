טראמפ נותן הזדמנות נוספת לדיפלומטיה; בישראל עוקבים בדריכות

שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, אישר אמש ב-X כי ארה"ב ואיראן יקיימו ביום חמישי הקרוב בז’נבה סבב נוסף של משא ומתן. לדבריו, "תהיה דחיפה חיובית לעשות צעד נוסף לקראת סיכום העסקה".

איראן צפויה להעביר היום או מחר את הצעתה המעודכנת לשיחות. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר אמש בריאיון לרשת CBS כי "פתרון דיפלומטי עדיין ניתן להשגה". לדבריו, הסיכויים לכך טובים, ובטהראן ממשיכים לגבש את המרכיבים שייכללו בהסכם.