דאע"ש קורא לאנשיו להגביר את המתקפות על השלטון הסורי

דאע"ש פרסם בסוף השבוע הקלטת שמע מטעם דוברו, ובה קרא לאנשיו להגביר את התקיפות נגד יעדים הקשורים למדינה הסורית.

לפי דיווחים בתקשורת הערבית והבין-לאומית, המסר של הדובר, אבו חודיפה אל-אנסארי, הופץ באמצעות "מוסד אל-פֻרקאן" – זרוע התעמולה של הארגון – והודהד דרך חשבונות המזוהים עם דאע"ש ברשתות החברתיות.