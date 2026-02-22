כניסה
בהודעה שפרסם דובר דאע"ש בסוף השבוע הוא תיאר את השלטון בדמשק כ"ממשלה חילונית" שסטתה מן האסלאם, וקרא ללוחמיו "להילחם בו"

דורון פסקין | 22 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דאע"ש קורא לאנשיו להגביר את המתקפות על השלטון הסורי

דאע"ש פרסם בסוף השבוע הקלטת שמע מטעם דוברו, ובה קרא לאנשיו להגביר את התקיפות נגד יעדים הקשורים למדינה הסורית.

לפי דיווחים בתקשורת הערבית והבין-לאומית, המסר של הדובר, אבו חודיפה אל-אנסארי, הופץ באמצעות "מוסד אל-פֻרקאן" – זרוע התעמולה של הארגון – והודהד דרך חשבונות המזוהים עם דאע"ש ברשתות החברתיות.

בדבריו טען אל-אנסארי כי באזור "התרחשו אירועים חשובים", ובהם "הסרת ההשפעה האיראנית מסוריה" ומינוי מנהיג "הנוטה למערב ולטורקים" – רמז לנשיא סוריה, אחמד א-שרע. לדבריו, התפתחויות אלו "מוכיחות את צדקת מאבקו" של הארגון נגד גורמים המזוהים, לטענתו, עם המערב.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025 | צילום: Mahmud HAMS / AFP via Getty Images

