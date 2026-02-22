לטענת הצבא הפקיסטני, התקיפות כוונו נגד יעדי טרור; בקאבול הציגו גרסה הפוכה וטענו כי התקיפות כוונו נגד אוכלוסיה אזרחית. האירועים מעמידים בספק את הסכם הפסקת האש שהושג בין שתי המדינות באוקטובר 2025
פקיסטן תקפה באפגניסטן, שדיווחה על עשרות הרוגים ופצועים
צבא פקיסטן הודיע כי הבוקר ביצע תקיפות אוויריות בשטח אפגניסטן השכנה, הנשלטת בידי הטליבאן.
בהודעת הצבא הפקיסטני נמסר כי נמסר הותקפו "מחנות ומסתורים" של ארגונים חמושים הפועלים מעבר לגבול, אשר לטענת איסלאמאבאד עומדים מאחורי גל פיגועים בשטחה – בהם פיגוע התאבדות במסגד שיעי בעיר בתחילת החודש.
העיתון הפקיסטני Dawn דיווח כי משרד ההסברה והשידור מסר שבוצעו "פעולות מבוססות-מודיעין" נגד שבעה יעדים של ארגון הטליבאן הפקיסטני (TTP) ושלוחותיו, וכן נגד יעד שיוחס לארגון הטרור דאע"ש ח'ראסאן. לפי ההודעה, בידי פקיסטן "ראיות חותכות" לכך שפיגועים שבוצעו בפברואר באיסלאמאבאד ובמחוזות באג׳אור ובנּוּ הונחו על-ידי ההנהגה ומפעילים שמרכזם באפגניסטן.
