בכירים בישראל טוענים כי חיסול של המנהיג העליון של איראן לאו דווקא יביא לנפילת המשטר, אך עשוי להצית תקופה ממושכת של שחיקה, חוסר יציבות פנימית ומאבקי כוח שיפגעו בעוצמתו האסטרטגית

יוני בן מנחם | 22 בפברואר 2026 | חדשות | 4 דק׳

כיצד חיסול אפשרי של ח'מינאי עשוי להשפיע על יציבות המשטר האיראני?

נמשכת המתיחות במזרח התיכון סביב האפשרות לתקיפה אמריקנית על איראן. ארה"ב ריכזה באזור המזרח התיכון מאות מטוסי קרב, ספינות מלחמה, צוללת ושתי נושאות מטוסים המסוגלות להוציא אלפי גיחות, כולל בעומק איראן.

האיראנים מצידם שומרים על קור רוח ומנסים להרוויח זמן נוסף. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר בסוף השבוע בריאיון לרשת MSNBC האמריקנית כי טהראן מתכוונת להגיש לארה"ב טיוטת הסכם בתוך ימים ספורים.

עם זאת, גורמים בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי המצב בשטח מעיד על התגברות הסיכוי לעימות צבאי בימים הקרובים, בעוד הסיכוי לפתרון דיפלומטי הולך ודועך. להערכתם, ישראל וארה"ב מתואמות היטב ביניהן, ואף עשו חלוקת עבודה מי תפגע באלו יעדים וכיצד. המשימות כוללות את היעדים הבאים:

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי | צילום: khamenei.ir

