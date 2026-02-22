כיצד חיסול אפשרי של ח'מינאי עשוי להשפיע על יציבות המשטר האיראני?

לאחר שבית המשפט קבע שאין לו סמכות להטיל מכסים גורפים כפי שעשה עד כה, טראמפ הודיע על מכס זמני חדש של 10% על רוב היבוא – והבהיר כי ימשיך במדיניות המכסים בדרך אחרת