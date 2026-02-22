כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

במערכת הביטחון מזהים לחץ איראני גובר על חיזבאללה להצטרף לעימות במקרה של תקיפה אמריקנית בטהראן, ומנסים לשחוק מראש את יכולותיו הרקטיות והמבצעיות, בעוד בלבנון גוברת הדאגה מהידרדרות לעימות אזורי רחב

יוני בן מנחם | 22 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

צה"ל מגביר את ההתקפות על חיזבאללה לקראת עימות אפשרי עם איראן

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי בימים האחרונים הגביר צה"ל את ההתקפות על יעדי חיזבאללה בלבנון, ונערך להגביר אותן עוד יותר בימים הבאים. זאת במטרה להחליש עוד יותר את ארגון הטרור ולגרוע ממנו יכולות צבאיות.

דובר צה"ל הודיע כי בתקיפת המפקדות של חיזבאללה ב-20 בפברואר בבעלבכ שבבקעת הלבנון "חוסל מספר רב של מחבלים במערך הטילאות", בשלוש מפקדות של הארגון. בהודעה נמסר כי המחבלים פעלו בעת האחרונה להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, תוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור שמסכנים את כוחות צה"ל ואת אזרחי מדינת ישראל. "מערך הטילים של ארגון הטרור אחראי לירי הטילים והרקטות לעבר ישראל ופועל בימים אלו לתכנון ירי לשטחנו. פעילותם של המחבלים מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נכתב.

משרד הבריאות בלבנון מסר כי בהפצצות חיל האוויר בלבנון נהרגו בסוף השבוע האחרון עשרה בני אדם ו-24 אחרים נפצעו. גורמים ביטחוניים מסרו כי לפחות שלושה מההרוגים הם מפקדים בחיזבאללה, וכי מתחילת הפסקת האש חיסל צה"ל בלבנון 430 מחבלים בארגון.

תקיפה של צה"ל נגד מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, 15 בינואר 2026

תקיפה של צה"ל נגד מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, 15 בינואר 2026 | צילום: Rabih DAHER / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 20 בפברואר 2026
זלנסקי טוען: "שוחררו כ-300 קמ"ר מהשטחים שרוסיה כבשה בדרום"

דורון פסקין

נשיא אוקראינה אמר בריאיון כי ארצו אינה מפסידה במלחמה, "השאלה היא האם ננצח". בנוגע לדרישה לקיים בחירות אמר: "בואו נהיה כנים – הרוסים רק רוצים להחליף אותי"

הפגנות באיראן, 21 בפברואר 2026
איראן: דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים במהלך הפגנות באוניברסיטאות

דורון פסקין

המחאות התקיימו לציון היום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים בלילה שבין ה-8 ל-9 בינואר

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 21 בפברואר 2026
העליון בלם את הכלי ששימש את טראמפ להטלת מכסים גלובליים; טראמפ עבר לכלי חלופי

דורון פסקין

לאחר שבית המשפט קבע שאין לו סמכות להטיל מכסים גורפים כפי שעשה עד כה, טראמפ הודיע על מכס זמני חדש של 10% על רוב היבוא – והבהיר כי ימשיך במדיניות המכסים בדרך אחרת

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומנהיגים מהעולם בכינוס הראשון של "מועצת השלום" בוושינגטון, 19 בפברואר 2026
טראמפ הכריז על גיוס כ-17 מיליארד דולר לעזה: מי התורמות ולאן יוזרם הכסף

דורון פסקין

מאצטדיון כדורגל לאומי ועד הקמת תשתיות דיגיטליות – המיליארדים יופנו לשילוב בין פרויקטים ארוכי טווח למענה הומניטרי מיידי. עם זאת, עדיין לא ברור כיצד יעבוד מנגנון הביצוע והפיקוח

פריים מתוך סרטון רשמי של ממשלת ארה"ב המתעד תופעה אווירית בלתי מזוהה (UAP), שצולם ב-2015. צילום: חיל הים של ארה"ב
טראמפ: אנחה לאתר ולפרסם תיקים הקשורים לעב"מים

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע הלילה הודיע כי ינחה סוכנויות ממשלתיות לפרסם מידע מסווג בנוגע לחיים מחוץ לכדור הארץ ולתופעות אוויריות בלתי מזוהות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לצד סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף ומזכיר המדינה, מרקו רוביו במהלך כינוס מועצת השלום, בוושינגטון, 19 בפברואר 2026
ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; תקיפה ראשונית ומוגבלת כדי לכפות הסכם נמצאת על הפרק

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אישרו את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו נשיא ארה"ב עשוי להורות על מתקפה ראשונית ללא היגררות לעימות רחב

שתפו: