צה"ל מגביר את ההתקפות על חיזבאללה לקראת עימות אפשרי עם איראן

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי בימים האחרונים הגביר צה"ל את ההתקפות על יעדי חיזבאללה בלבנון, ונערך להגביר אותן עוד יותר בימים הבאים. זאת במטרה להחליש עוד יותר את ארגון הטרור ולגרוע ממנו יכולות צבאיות.

דובר צה"ל הודיע כי בתקיפת המפקדות של חיזבאללה ב-20 בפברואר בבעלבכ שבבקעת הלבנון "חוסל מספר רב של מחבלים במערך הטילאות", בשלוש מפקדות של הארגון. בהודעה נמסר כי המחבלים פעלו בעת האחרונה להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, תוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור שמסכנים את כוחות צה"ל ואת אזרחי מדינת ישראל. "מערך הטילים של ארגון הטרור אחראי לירי הטילים והרקטות לעבר ישראל ופועל בימים אלו לתכנון ירי לשטחנו. פעילותם של המחבלים מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נכתב.