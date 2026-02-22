במערכת הביטחון מזהים לחץ איראני גובר על חיזבאללה להצטרף לעימות במקרה של תקיפה אמריקנית בטהראן, ומנסים לשחוק מראש את יכולותיו הרקטיות והמבצעיות, בעוד בלבנון גוברת הדאגה מהידרדרות לעימות אזורי רחב
יוני בן מנחם | 22 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
צה"ל מגביר את ההתקפות על חיזבאללה לקראת עימות אפשרי עם איראן
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי בימים האחרונים הגביר צה"ל את ההתקפות על יעדי חיזבאללה בלבנון, ונערך להגביר אותן עוד יותר בימים הבאים. זאת במטרה להחליש עוד יותר את ארגון הטרור ולגרוע ממנו יכולות צבאיות.
דובר צה"ל הודיע כי בתקיפת המפקדות של חיזבאללה ב-20 בפברואר בבעלבכ שבבקעת הלבנון "חוסל מספר רב של מחבלים במערך הטילאות", בשלוש מפקדות של הארגון. בהודעה נמסר כי המחבלים פעלו בעת האחרונה להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, תוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור שמסכנים את כוחות צה"ל ואת אזרחי מדינת ישראל. "מערך הטילים של ארגון הטרור אחראי לירי הטילים והרקטות לעבר ישראל ופועל בימים אלו לתכנון ירי לשטחנו. פעילותם של המחבלים מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נכתב.
משרד הבריאות בלבנון מסר כי בהפצצות חיל האוויר בלבנון נהרגו בסוף השבוע האחרון עשרה בני אדם ו-24 אחרים נפצעו. גורמים ביטחוניים מסרו כי לפחות שלושה מההרוגים הם מפקדים בחיזבאללה, וכי מתחילת הפסקת האש חיסל צה"ל בלבנון 430 מחבלים בארגון.
