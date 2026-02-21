המחאות התקיימו לציון היום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים בלילה שבין ה-8 ל-9 בינואר
איראן: דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים במהלך הפגנות באוניברסיטאות
לפי דיווחים מאיראן, היום התקיימו מספר מחאות באוניברסיטאות ברחבי המדינה, לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים בלילה שבין ה-8 בינואר ל-9 בינואר.
סוכנות הידיעות "פארס", המזוהה עם משמרות המהפכה, מסרה כי באוניברסיטת שריף בטהראן התקיימה מחאה במקביל לפתיחת סמסטר הלימודים החדש. לפי הסוכנות, המחאה תוכננה להיות "שקטה ורגועה", אך במהלכה נשמעו קריאות פוליטיות מצד אנשים שחלקם הסתירו את פניהם במסכות.
הסוכנות ציינה כי חלק מהמפגינים קראו סיסמאות נגד השלטון, ובתגובה קבוצה אחרת של סטודנטים קראה סיסמאות תמיכה במשטר. "פארס" האשימה "כוחות עוינים למהפכה" בניסיון להתסיס את המצב. דיווחים דומים הגיעו גם מאוניברסיטת טהראן.
