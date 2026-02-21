לאחר שבית המשפט קבע שאין לו סמכות להטיל מכסים גורפים כפי שעשה עד כה, טראמפ הודיע על מכס זמני חדש של 10% על רוב היבוא – והבהיר כי ימשיך במדיניות המכסים בדרך אחרת
דורון פסקין | 21 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
העליון בלם את הכלי ששימש את טראמפ להטלת מכסים גלובליים; טראמפ עבר לכלי חלופי
אתמול (שישי) פסק בית המשפט העליון בארה"ב שהנשיא דונלד טראמפ לא היה מוסמך משפטית להטיל את "המכסים הגלובליים" שעליהם הסתמך, משום שהחוק שעליו ביסס את המהלך – IEEPA (חוק סמכויות כלכליות לשעת חירום, 1977) – לא מעניק לנשיא סמכות להטיל מכסים.
בפועל, לנשיא ארה"ב יש כמה חוקי מסגרת שונים שבאמצעותם הוא יכול להטיל מכסים, וכל אחד עובד אחרת: IEEPA – המסלול שנפסל – איפשר לעקוף את המסלולים ה"רגילים" שדורשים חקירה או תהליך, ופשוט להטיל מכסים רחבים על כמעט כל שותפות הסחר. מסלול אחר הוא "חוק הסחר" (סעיף 301) המיועד להגיב נגד פרקטיקות לא הוגנות שמכבידות על המסחר האמריקני. באופן דומה קיימים מסלולים נוספים שהנשיא יכול להשתמש בהם.
טראמפ תקף אמש בחריפות את פסיקת בית המשפט העליון, והלילה הודיע שיעבור למסלול חלופי: הטלת מכס בשיעור 10% על יבוא מכל המדינות למשך 150 יום, מכוח סעיף 122 לחוק הסחר משנת 1974. "אני מתבייש בחלק מחברי בית המשפט, ממש מתבייש [...] על כך שלא היה להם האומץ לעשות את מה שנכון למדינה שלנו", אמר לכתבים, והוסיף כי מדינות זרות "רוקדות ברחובות" בעקבות ההחלטה.
