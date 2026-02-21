העליון בלם את הכלי ששימש את טראמפ להטלת מכסים גלובליים; טראמפ עבר לכלי חלופי

אתמול (שישי) פסק בית המשפט העליון בארה"ב שהנשיא דונלד טראמפ לא היה מוסמך משפטית להטיל את "המכסים הגלובליים" שעליהם הסתמך, משום שהחוק שעליו ביסס את המהלך – IEEPA (חוק סמכויות כלכליות לשעת חירום, 1977) – לא מעניק לנשיא סמכות להטיל מכסים.

בפועל, לנשיא ארה"ב יש כמה חוקי מסגרת שונים שבאמצעותם הוא יכול להטיל מכסים, וכל אחד עובד אחרת: IEEPA – המסלול שנפסל – איפשר לעקוף את המסלולים ה"רגילים" שדורשים חקירה או תהליך, ופשוט להטיל מכסים רחבים על כמעט כל שותפות הסחר. מסלול אחר הוא "חוק הסחר" (סעיף 301) המיועד להגיב נגד פרקטיקות לא הוגנות שמכבידות על המסחר האמריקני. באופן דומה קיימים מסלולים נוספים שהנשיא יכול להשתמש בהם.