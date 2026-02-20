טראמפ הכריז על גיוס כ-17 מיליארד דולר לעזה: מי התורמות ולאן יוזרם הכסף

נשיא ארה"ב התייחס במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום למצב מול איראן: "הם לא יכולים להמשיך לאיים על יציבות האזור. הם חייבים להגיע להסכם", והכריז: "אינדונזיה, מרוקו, אלבניה, קוסובו, קזחסטן – התחייבו לשלוח חיילים ושוטרים לייצוב עזה"