מאצטדיון כדורגל לאומי ועד הקמת תשתיות דיגיטליות – המיליארדים יופנו לשילוב בין פרויקטים ארוכי טווח למענה הומניטרי מיידי. עם זאת, עדיין לא ברור כיצד יעבוד מנגנון הביצוע והפיקוח
דורון פסקין | 20 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ הכריז על גיוס כ-17 מיליארד דולר לעזה: מי התורמות ולאן יוזרם הכסף
בוושינגטון התקיים אתמול הכינוס הראשון של "מועצת השלום" – הגוף הבין-לאומי החדש שהקים הנשיא דונלד טראמפ, שמטרתו לנהל את רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה.
בנאום הפתיחה הציג טראמפ תכנית סיוע ושיקום רחבת היקף, הכוללת התחייבויות בסך כולל של כ-17 מיליארד דולר.
הסכום שעליו הוכרז בוועידה נשען על שני מקורות מרכזיים:
