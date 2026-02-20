כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מאצטדיון כדורגל לאומי ועד הקמת תשתיות דיגיטליות – המיליארדים יופנו לשילוב בין פרויקטים ארוכי טווח למענה הומניטרי מיידי. עם זאת, עדיין לא ברור כיצד יעבוד מנגנון הביצוע והפיקוח

דורון פסקין | 20 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ הכריז על גיוס כ-17 מיליארד דולר לעזה: מי התורמות ולאן יוזרם הכסף

בוושינגטון התקיים אתמול הכינוס הראשון של "מועצת השלום" – הגוף הבין-לאומי החדש שהקים הנשיא דונלד טראמפ, שמטרתו לנהל את רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה.

בנאום הפתיחה הציג טראמפ תכנית סיוע ושיקום רחבת היקף, הכוללת התחייבויות בסך כולל של כ-17 מיליארד דולר.

הסכום שעליו הוכרז בוועידה נשען על שני מקורות מרכזיים:

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומנהיגים מהעולם בכינוס הראשון של "מועצת השלום" בוושינגטון, 19 בפברואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומנהיגים מהעולם בכינוס הראשון של "מועצת השלום" בוושינגטון, 19 בפברואר 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
פריים מתוך סרטון רשמי של ממשלת ארה"ב המתעד תופעה אווירית בלתי מזוהה (UAP), שצולם ב-2015. צילום: חיל הים של ארה"ב
טראמפ: אנחה לאתר ולפרסם תיקים הקשורים לעב"מים

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע הלילה הודיע כי ינחה סוכנויות ממשלתיות לפרסם מידע מסווג בנוגע לחיים מחוץ לכדור הארץ ולתופעות אוויריות בלתי מזוהות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לצד סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף ומזכיר המדינה, מרקו רוביו במהלך כינוס מועצת השלום, בוושינגטון, 19 בפברואר 2026
ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; תקיפה ראשונית ומוגבלת כדי לכפות הסכם נמצאת על הפרק

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אישרו את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו נשיא ארה"ב עשוי להורות על מתקפה ראשונית ללא היגררות לעימות רחב

כינוס מועצת השלום בוושינגטון, 19 בפברואר 2026
מנכ"ל מועצת השלום: "אין אפשרות אחרת מלבד פירוז מלא והוצאה משימוש של כל כלי הנשק בעזה"

אורן שלום

ניקולאי מלאדנוב הכריז על תחילת גיוס לכוח שיטור פלסטיני שיוכשר במצרים. לדבריו, "הכוח יאפשר להבטיח שכל הפלגים בעזה יפורקו מנשקם וכלי הנשק יועברו לשליטתה של סמכות אזרחית אחת". גנרל ג'פרס, שיעמוד בראש כוח הייצוב הבין לאומי: הכוח ייפרס בחמישה מוקדים – בכל מוקד תפעל חטיבה אחרת

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום היום
טראמפ: "אולי נגיע להסכם – תדעו בעשרת הימים הקרובים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום למצב מול איראן: "הם לא יכולים להמשיך לאיים על יציבות האזור. הם חייבים להגיע להסכם", והכריז: "אינדונזיה, מרוקו, אלבניה, קוסובו, קזחסטן – התחייבו לשלוח חיילים ושוטרים לייצוב עזה"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בפרלמנט הטורקי, 15 במרץ 2023
טורקיה: דוח המעגן חוקית מעבר להסדרה פוליטית מול המחתרת הכורדית אושר בוועדה בפרלמנט

דורון פסקין

על פי הדוח, המדינה תאפשר "שילוב מחדש" של לוחמים כורדים שיניחו את נשקם. ארדואן הגיב: "הישג משמעותי"

מחאות בטהראן, 8 בינואר 2026 | צילום: Anonymous/Getty Images
ההשפעה האפשרית של פעולה צבאית אמריקנית על חידוש המחאות באיראן

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין בכירים מסרו כי פעולה צבאית עשויה להצית גל חדש של מחאות, אך הצלחתן לאורך זמן והתרחבותן תלויה בגורמים נוספים

שתפו: