טראמפ: אנחה לאתר ולפרסם תיקים הקשורים לעב"מים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי בכוונתו להורות לסוכנויות הממשלתיות לפרסם מידע ממשלתי על עב"מים, חיים מחוץ לכדור הארץ ותופעות קשורות.

בפוסט שפרסם הלילה ב-Truth Social הוא כתב: "בהתבסס על ההתעניינות האדירה שהתגלתה, אני אנחה את שר המלחמה ומחלקות וסוכנויות ממשל רלוונטיות אחרות, להתחיל בתהליך של איתור ופרסום תיקי ממשלה הקשורים לעב"מים ולחיים מחוץ לכדור הארץ, לתופעות אוויריות בלתי מזוהות, לעצמים מעופפים בלתי מזוהים, וכן לכל מידע אחר הקשור לעניינים מורכבים ביותר אלה, אך גם מעניינים וחשובים במיוחד".