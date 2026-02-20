כניסה
נשיא ארה"ב הודיע הלילה הודיע כי ינחה סוכנויות ממשלתיות לפרסם מידע מסווג בנוגע לחיים מחוץ לכדור הארץ ולתופעות אוויריות בלתי מזוהות

אורן שלום | 20 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: אנחה לאתר ולפרסם תיקים הקשורים לעב"מים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי בכוונתו להורות לסוכנויות הממשלתיות לפרסם מידע ממשלתי על עב"מים, חיים מחוץ לכדור הארץ ותופעות קשורות.

בפוסט שפרסם הלילה ב-Truth Social הוא כתב: "בהתבסס על ההתעניינות האדירה שהתגלתה, אני אנחה את שר המלחמה ומחלקות וסוכנויות ממשל רלוונטיות אחרות, להתחיל בתהליך של איתור ופרסום תיקי ממשלה הקשורים לעב"מים ולחיים מחוץ לכדור הארץ, לתופעות אוויריות בלתי מזוהות, לעצמים מעופפים בלתי מזוהים, וכן לכל מידע אחר הקשור לעניינים מורכבים ביותר אלה, אך גם מעניינים וחשובים במיוחד".

הפוסט הגיע על רקע דבריו של הנשיא לשעבר, ברק אובמה, על חיים מחוץ לכדור הארץ בריאיון לפודקאסט מוקדם יותר השבוע. אובמה נשאל האם חייזרים הם אמיתיים, והשיב: "הם אמיתיים, אבל אני לא ראיתי אותם, והם לא מוחזקים ב'אזור 51'. אין מתקן תת-קרקעי, אלא אם כן קיימת קונספירציה עצומה והם הסתירו זאת מנשיא ארה"ב".

פריים מתוך סרטון רשמי של ממשלת ארה"ב המתעד תופעה אווירית בלתי מזוהה (UAP), שצולם ב-2015. צילום: חיל הים של ארה"ב

פריים מתוך סרטון רשמי של ממשלת ארה"ב המתעד תופעה אווירית בלתי מזוהה (UAP), שצולם ב-2015. צילום: חיל הים של ארה"ב

