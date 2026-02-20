כניסה
גורמים בכירים בישראל אישרו את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו נשיא ארה"ב עשוי להורות על מתקפה ראשונית ללא היגררות לעימות רחב

יוני בן מנחם | 20 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; תקיפה ראשונית ומוגבלת כדי לכפות הסכם נמצאת על הפרק

נמשכת המתיחות במזרח התיכון על רקע האפשרות לפעולה צבאית אמריקנית קרובה נגד איראן. בתוך כך, ארה"ב מגבירה את ריכוז הכוחות והלחץ הצבאי על איראן, לצד מסרים שונים הכוללים איומים בתקיפה, אם איראן לא תגיע להסכם.

עיתון "הוול סטריט ג'ורנל" דיווח אמש כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שוקל להורות על מתקפה ראשונית ומוגבלת באיראן, במטרה להפעיל לחץ על טהראן להגיע להסכם גרעין – מבלי להיגרר לעימות רחב היקף.

לפי הדיווח, מתקפה כזו עשויה להתמקד במספר מטרות צבאיות וממשלתיות. אם איראן תסרב, גם לאחר התקיפה, לגלות גמישות בנוגע לתוכנית הגרעין ולהפסיק את העשרת האורניום – ארה"ב עשויה להרחיב את הפעולה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לצד סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף ומזכיר המדינה, מרקו רוביו במהלך כינוס מועצת השלום, בוושינגטון, 19 בפברואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לצד סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף ומזכיר המדינה, מרקו רוביו במהלך כינוס מועצת השלום, בוושינגטון, 19 בפברואר 2026 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כינוס מועצת השלום בוושינגטון, 19 בפברואר 2026
מנכ"ל מועצת השלום: "אין אפשרות אחרת מלבד פירוז מלא והוצאה משימוש של כל כלי הנשק בעזה"

אורן שלום

ניקולאי מלאדנוב הכריז על תחילת גיוס לכוח שיטור פלסטיני שיוכשר במצרים. לדבריו, "הכוח יאפשר להבטיח שכל הפלגים בעזה יפורקו מנשקם וכלי הנשק יועברו לשליטתה של סמכות אזרחית אחת". גנרל ג'פרס, שיעמוד בראש כוח הייצוב הבין לאומי: הכוח ייפרס בחמישה מוקדים – בכל מוקד תפעל חטיבה אחרת

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום היום
טראמפ: "אולי נגיע להסכם – תדעו בעשרת הימים הקרובים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום למצב מול איראן: "הם לא יכולים להמשיך לאיים על יציבות האזור. הם חייבים להגיע להסכם", והכריז: "אינדונזיה, מרוקו, אלבניה, קוסובו, קזחסטן – התחייבו לשלוח חיילים ושוטרים לייצוב עזה"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בפרלמנט הטורקי, 15 במרץ 2023
טורקיה: דוח המעגן חוקית מעבר להסדרה פוליטית מול המחתרת הכורדית אושר בוועדה בפרלמנט

דורון פסקין

על פי הדוח, המדינה תאפשר "שילוב מחדש" של לוחמים כורדים שיניחו את נשקם. ארדואן הגיב: "הישג משמעותי"

מחאות בטהראן, 8 בינואר 2026 | צילום: Anonymous/Getty Images
ההשפעה האפשרית של פעולה צבאית אמריקנית על חידוש המחאות באיראן

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין בכירים מסרו כי פעולה צבאית עשויה להצית גל חדש של מחאות, אך הצלחתן לאורך זמן והתרחבותן תלויה בגורמים נוספים

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
דיווח: ממשל טראמפ מתכוון לבנות בסיס צבאי גדול בדרום רצועת עזה עבור הכוח הבין-לאומי

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הגרדיאן, המסתמך על מסמכים של מועצת השלום שהגיעו לידי המערכת, המתחם ישתרע על יותר מ-1,400 דונם, יאכלס כ-5,000 איש ויכלול עשרות מגדלי שמירה, בונקרים ותשתיות מבוצרות

נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, בבית המשפט בסיאול, 23 בינואר 2025
בית המשפט בדרום קוריאה גזר מאסר עולם על הנשיא לשעבר

דורון פסקין

יון סוק-יול הורשע ב"מרד" בעקבות הניסיון להטיל משטר צבאי ב-2024, ושיבוש פעילות הפרלמנט

