ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; תקיפה ראשונית ומוגבלת כדי לכפות הסכם נמצאת על הפרק

נמשכת המתיחות במזרח התיכון על רקע האפשרות לפעולה צבאית אמריקנית קרובה נגד איראן. בתוך כך, ארה"ב מגבירה את ריכוז הכוחות והלחץ הצבאי על איראן, לצד מסרים שונים הכוללים איומים בתקיפה, אם איראן לא תגיע להסכם. עיתון "הוול סטריט ג'ורנל" דיווח אמש כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שוקל להורות על מתקפה ראשונית ומוגבלת באיראן, במטרה להפעיל לחץ על טהראן להגיע להסכם גרעין – מבלי להיגרר לעימות רחב היקף.

לפי הדיווח, מתקפה כזו עשויה להתמקד במספר מטרות צבאיות וממשלתיות. אם איראן תסרב, גם לאחר התקיפה, לגלות גמישות בנוגע לתוכנית הגרעין ולהפסיק את העשרת האורניום – ארה"ב עשויה להרחיב את הפעולה.